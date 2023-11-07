"Спочатку йде удар по ППО": експерт розповів про особливості атаки ЗСУ на завод в Керчі (відео)

Сили оборони мали на меті — завдати пошкоджень заводу, аби тимчасово вивести його з ладу та уразити кораблі в доках, щоб вони не могли виконувати свої задачі. З поставленим завданням українські захисники впоралися, вважає Олександр Мусієнко.

Сили оборони України атакували 2 заводи окупантів в Криму, щоб зменшити доступ ворога до ремонту своїх суден. Обидві атаки мають схожу тактику. Про це у інтерв'ю Фокусу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, в окупованому Криму є два подібних підприємства — Севастопольський судноремонтний і Керченський суднобудівний заводи. Вони здатні виконувати серйонзні ремонти із виправлення недоліків та пошкоджнь, які могли зазнати судна РФ внаслідок бойових дій, а також здатні проводити середні та дрібні ремонти кораблів, катерів тощо.

"Це серйозні можливості ворога, який окупувавши Крим, отримав доступ до цих заводів, дещо там відремонтував, щоб мати можливість обслуговувати потреби свого флоту. Спочатку був удар по Севастопольському заводу, де були пошкоджені підводний човен і десантний корабель, а також сам завод. Для того, щоб зменшити доступ ворога до ремонту своїх суден українські сили і завдають удар. Наступною стала Керч", — сказав Мусієнко.

Експерт зауважив, що Сили оборони мають на меті — завдати пошкоджень безпосередньо самому заводу, аби він не міг виконувати своє функціональне призначення протягом певного часу. Друга мета — пошкодження кораблів, які перебувають там в доках, щоб вони не могли виконувати свої задачі.

"Можемо сказати, що є подібності під час минулих атак, так і зараз. Спочатку йде атака по засобах ППО. В даному випадку був уражений ЗРК С-300, який використовується РФ. Також перед ураженням заводу в Севастополі був знищений ЗРК С-400. Цього разу працювали Повітряні сили і використали ракету SСALP. Мети вдалося досягти", — сказав Олександр Мусієнко.

Він відзначив мужність і досвіченість українських пілотів, які здійснювали ці атаки, оскільки вони робилися з великими ризиками.

"Треба розуміти не те, що траба підходити літаками з метою запуску ракети до лінії бойового зіткнення , або її навіть перетинати", — сказав експерт.

Нагадаємо, що Завод "Залив", на якому добудовували малий ракетний корабель "Аскольд", мав прикриватися багатоешелонованою системою ППО. Проте це не врятувало підприємство та корабель від ураження.

Раніше повідомлялося, що 4 листопада українська розвідка повідомила про те, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі вдалося уразити малий ракетний корабель, що будувався на суднобудівному заводі "Залив".