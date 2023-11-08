ЗС РФ вдарили по енергооб'єктах України 60 разів. Де були блекаути і наскільки серйозні збитки

Російські війська частіше стали атакувати інфраструктурні об'єкти ракетами і дронами-камікадзе. Наслідки минулих масованих ударів ще усувають, частину потужностей тільки збираються запустити. Фокус розбирався, чи добре захистили енергосистему України напередодні зими.

Протягом останніх тижнів російські військові 60 разів ударили по об'єктах енергетичної інфраструктури з різних видів озброєння. Кожна нова атака вимагає нового обладнання, сказав міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі із заступником Держсекретаря США з енергоресурсів Джеффрі Пайєттом.

Глава Міненерго переконаний, що росіяни продовжать атаки і просить Штати допомогти. Україна має увійти в опалювальний сезон 2024-2025 з газовими турбінами і генераторами потужністю понад 300 МВт, наголосив міністр.

Речниця оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного марафону 7 листопада говорила, що ЗС РФ поки що не обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, адже холоди ще не почалися. За її словами, окупанти вичікують слушного моменту.

"Цього року осінь тепліша за попередню, у листопаді тримається плюсова температура. Поки рано говорити про опалювальний період. З настанням холодів цілком можливі ракетні атаки", — зазначала військова.

Чому не було блекаутів після обстрілів?

Озвучена Германом Галущенком кількість ударів по енергооб'єктах змушує замислитися над ступенем руйнувань і наскільки вдало показав себе посилений захист підстанцій.

Атаки по інфраструктурних об'єктах іранськими БПЛА Shahed дійсно почастішали, але говорити про блекаути некоректно, пояснює перший заступник глави комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

"Масштабні відключення світла залежать від влучень по критичних цілях. Удари по трансформаторах призводять до того, що тисячі людей сидять без світла кілька днів. Локальні блекаути можливі. Судячи зі статистики, вони були в шести областях", — розповів політик Фокусу.

Росіяни частину б'ють по енергооб'єктах у прифронтових районах, але на загальний стан енергосистеми України це впливає мінімально, каже Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"На Західній Україні потрапляли в станції. Можливо, росіяни пристрілюються, підраховують потрібну кількість дронів Shahed і ракет. Можу сказати, що 60 об'єктів явно не встигли обстріляти. У загальну статистику часто вписують пошкодження ліній електропередач у Херсонській, Харківській та Донецькій областях", — сказав Фокусу фахівець.

Чи захищені енергооб'єкти України від масованих ударів

Найімовірніше, в Міненерго говорили про комбіновані атаки БПЛА Shahed і ракетами. Тому й нарахували 60 ударів, коментує Фокусу експерт із ЖКГ, тарифів і питань комунального господарства Олег Попенко.

"Сумніваюся, що росіяни завдали настільки багато ударів за останні тижні. Цифра дійсно велика, якщо маються на увазі масовані обстріли", — зауважує він.

Питання охорони об'єктів "Укренерго" почали опрацьовувати тільки наприкінці літа, а отже, згаяли час. Адже за оцінками Попенка, для таких робіт старт мав бути ще навесні.

"У переліку об'єктів — великі й маленькі трансформаторні підстанції і для деяких не визначили навіть плани капітального ремонту", — додає експерт.

ЗМІ з посиланням на урядові джерела пишуть, що ремонтні плани ще виконують. Об'єкти з найбільшими пошкодженнями хочуть ввести в експлуатацію в листопаді.

"Повністю захистити енергетичні об'єкти неможливо. Запаси виснажилися ще торік і швидко відновити величезну кількість трансформаторів не вийде", — стверджують у Кабміні.

Олексій Кучеренко у зв'язку з цим каже, що взимку не варто чекати стовідсоткового захисту від прильотів.

"Ми говоримо про експериментальні інженерні конструкції. Відсутність пошкоджень вони не гарантують. З упевненістю кажу вам, що проблеми з подачею електроенергії в морози будуть. Масштаби побачимо пізніше", — зауважує він.

Нагадаємо, український уряд хоче забезпечити українців дровами в опалювальний сезон. Найбільший розмір субсидії для придбання дров становитиме 16,2 тисячі гривень на рік на одну сім'ю.

Опитані Фокусом експерти раніше говорили, що Росія підготувала все необхідне для ракетних ударів по енергооб'єктах України, зокрема літаки і розвідувальні засоби.