Як знищити Кримський міст: військовий експерт назвав головну умову (відео)

Кримський міст можна знищити великим ракетним ударом, заявляє військовий експерт Петро Черник. Однак є нюанс, який заважає Україні здійснити такий залп.

Керченський міст в тимчасово захопленому Криму перебуває у межах ураження повітряних ракет. Проте, чи можуть ЗСУ здійснити удар? Військовий аналітик, полковник Збройних Сил України Петро Черник в ефірі Фокусу відповів на питання вразливості Керченського мосту.

За його словами, а також за всіма законами фізики, Керченський міст в Криму не повалити малою кількістю ракет. Для знищення споруди потрібно декілька десятків ракет від західних союзників.

Керченський міст, ракети і закони фізики: як повалити споруду

"Уявляємо собі великий купол над землею. І на цей купол накидаємо сітку. Це і є система протиповітряної оборони. Шпаринку завжди можна знайти. І ця шпаринка дозволяє пролетіти 1-2 ракетам. Не більше", — пояснив він.

Експерт Петро Черник пояснив головну проблему ураження Кримського мосту

За словами експерта, 3-4 ракети ворожа ППО, можливо, пропустить. Проте, якщо на Кримський міст полетить 50-70 ракет, тоді більшу частину з них зіб'ють.

"Щоб дійсно ушкодити Кримський міст однієї ракети замало. Для того, щоб він упав, потрібно його уразити потужним ракетним залпом. А цей ракетний залп потрібно мати", — додав Черник.

Як окупанти захищають Кримський міст від ударів з повітря

Петро Черник також додав, що більша частина з тих, що полетить на керченський міст буде відволікаючим маневром.

Нагадаємо, окупанти вже продемонстрували всі свої можливості захистити Кримський міст.

27 жовтня речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що Кримський міст є "зайвою конструкцією", а тому Україна має плани щодо його знищення.

1 листопада пропагандисти повідомили, що після оголошення повітряної тривоги в Криму. Вони вирішили захистити Кримський міст від ударів з повітря, а тому нібито встановили димову завісу на мосту і зупинили проходження морських суден.

В українській розвідці прокоментували таку заяву. Окупаційні війська в Криму регулярно не узгоджують дії та інформацію з окупаційною владою, тому та змушена брехати на ходу.