Налаштувала проти себе військових і російськомовних: головні скандали за участю Ірини Фаріон

Затята захисниця української мови останнім часом все частіше опиняється у центрі мовних скандалів. Біженцям з півдня і сходу вона радить їхати з країни, якщо вони не готові розмовляти державною мовою. А захисників, які розмовляють російською мовою, називає "ганьбою армії". Фокус зібрав найяскравіші скандали навколо екснардепа і з'ясував, чому мовознавицю не притягують до відповідальності.

Професор Національного університету "Львівська політехніка", екснардеп Ірина Фаріон останнім часом стала "зіркою" мовних скандалів. Перший випад був у бік бійців бригади НГУ "Азов" і 3-ї штурмової бригади за їхні розмови російською мовою.

Мовознавиця вважає, що бійці зобов'язані розмовляти тільки українською і як аргумент згадує законодавство про дисципліну в армії. "Якщо в армії немає дисципліни, то це не армія, а набрід", вважає вона.

"Я не можу назвати їх (військових) українцями, якщо вони не говорять українською мовою. Так нехай себе назвуть "росіянами". Що їм заважає? Якщо вони такі великі патріоти, нехай покажуть свій патріотизм. Вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченка", — говорила Фаріон.

Екснардеп вважає мовне питання вкрай важливим і якщо його не вирішити, повномасштабна війна з Росією триватиме вічно.

Це далеко не перший скандал Ірини Фаріон із російськомовними військовими. Раніше мовознавиця закликала вчити українську мову звільнених з полону захисників "Азовсталі". Ба більше, вона з полегшенням зітхала кажучи, що далеко не всіх військових звільнили з полону.

"Виконали вказівку здатися в полон — виконали. Тепер із полону їх звільнили, слава Богу не всіх, ще залишилося 80% у полоні. Чому вони тоді не виконують інші завдання — у статті 13. Мова війська яка? Українська. А якою мовою говорить Залужний? Ну що це таке?", — запитувала Фаріон.

Екснардеп вважає мовне питання вкрай важливим і якщо його не вирішити, повномасштабна війна з Росією триватиме вічно.

Критикуючи російськомовних, Фаріон забуває факт із власної біографії: за часів СРСР вона була "відповідальною, старанною і дисциплінованою" комсомолкою. У її характеристиці від осередку ВЛКСМ сказано, що вона заохочувала іноземців до вивчення російської мови. У своє виправдання експолітикиня стверджувала, що хотіла зруйнувати компартію зсередини.

Реакція військових і чиновників на образи Ірини Фаріон

Більшість військових, волонтерів, філологів і представників інших професій не схвалили "мовні випади" Ірини Фаріон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець просив поліцію, СБУ та Нацраду з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів.

"У ЗСУ служать і захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання і переконань, різного місця проживання", — акцентував увагу Лубінець.

У її характеристиці від осередку ВЛКСМ сказано, що вона заохочувала іноземців до вивчення російської мови. У своє виправдання експолітикиня стверджувала, що хотіла зруйнувати компартію зсередини.

Комбати прямо звинувачують Ірину Фаріон у роботі на ФСБ. Екскомандир "Азова" і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін вважає, що діяльність викладача "Львівської політехніки" розколює українське суспільство за "ФСБшними методичками", і правоохоронцям час нею зайнятися.

"Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців "Азова", 3-ї штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах***", — написав боєць у Telegram.

Командир підрозділу "Химера" Олександр Капшин погодився з Жоріним про необхідність розслідування висловлювань професора.

"Їй плювати, що ми ще не виграли війну, що зараз головне — єдність суспільства перед зимою. Вона продовжує займатися улюбленою справою — ділить українців на різні сорти. І хто це говорить? Фаріон, яка вже кілька десятиліть при владі пиляє бюджети і розносить у суспільстві ненависть. "Азов" уже навіки увійшов в українську історію, а про цю продажну пропагандистку за кілька років усі забудуть", — зазначив він.

Ідею про поступовий перехід на українську мову і позбавлення від проросійських наративів підтримує офіцер управління бригади "Азов" і захисник "Азовсталі" Дмитро Андрющенко на псевдо "Дипломат". Але військовий вважає, що "вкидання" Ірини Фаріон не прискорюють цей процес, а викликають відразу до конкретної людини.

"Чи повинні ми позбутися ка**пських наративів і дурних звичок? Так, звісно. Це наш обов'язок. Це наш культурний і генетичний фонд. Люди, переходьте [на російську мову], це такий самий внесок у загальну перемогу над ворогом. І тоді не буде можливості для інформаційних вкидань ні для росіян, ні для таких, як пані Фаріон", — наголосив "Дипломат".

Студент із Керчі постраждав за підтримку Фаріон

Ще один нещодавній скандал пов'язаний з публікацією скріншота особистих даних студента з тимчасово окупованого Криму. Хлопець у листі підтримав позицію Фаріон про статус української мови: він не уявляє, як після деокупації його рідного міста Керч зможе відрізнити українських військових від ЗС РФ, якщо всі спілкуватимуться російською мовою.

Після звернення Ірина Фаріон показала листування в Telegram-каналі, не приховавши ім'я та прізвище кримчанина. Пізніше стало відомо, що студента могли знайти співробітники Центру з протидії екстремізму МВС Росії. Фаріон назвала те, що трапилося, "черговою провокацією" і закликала аудиторію "не вестися на ворожу тактику".

"Таке прекрасне обличчя має дика московська ФСБшна провокація. Самі організували. Самі себе викрили", — прокоментувала мовознавиця.

Фаріон кілька разів невтішно висловлювалася про трагедію в Маріуполі. На її думку, повне руйнування міста російськими окупантами на початку великої війни — це "кармічність" за підтримку проросійських політиків.

Лубінець практично одразу відреагував на інцидент і надіслав ще одну заяву в СБУ за розголошення персональних даних проукраїнського студента. А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що професор своїми хайповими діями призвела до особистої трагедії.

Представник президента України в Криму Таміла Ташева також хоче притягнути до відповідальності мовознавця за публікацію особистих даних студента з Керчі. Показувати повідомлення від людини, яка проживає на тимчасово захопленій окупантами території, це "ницість і злочин", додала вона.

"Спілкуючись із нашими громадянами на території окупованого Криму, не можна наражати їх на небезпеку. Навіть за приватне листування чи публікацію в соцмережі окупанти можуть переслідувати їх. Публічного резонансу набув випадок із громадянкою Фаріон. На жаль, вона не єдина, хто необережно поводиться з персональними даними наших людей на окупованих територіях. Правову оцінку таким діям дадуть правоохоронні органи, ми зі свого боку вже подали таку заяву", — пояснила Ташева Фокусу.

Маріупольці "самі винні"

Фаріон кілька разів невтішно висловлювалася про трагедію в Маріуполі. На її думку, повне руйнування міста російськими окупантами на початку великої війни — це "кармічність" за підтримку проросійських політиків, зокрема Андрія Деркача, Іллю Ківу та Віктора Медведчука.

"Є закон, який називається детермінізм. Карма — це східне поняття, а є наше, що виросло з латинського терміна "детермінізм" — причина і наслідок. Усе, що в нас зараз, — це причина і наслідки... Людина має навчитися відповідати за свої вчинки. Вони 30 років вбивали українців в Україні і домоглися війни", — пояснювала вона.

"Мій Дмитрик, заходячи до дитячого садка, бачить перед собою такого собі Гришу, який йому каже "привіт". І мій онук повинен його вчити за допомогою свого маленького кулачка української мови"

А у квітні минулого року Фаріон пов'язувала "прихід катів" до Маріуполя з тим, що розташований у місті металургійний комбінат названо ім'ям Ілліча — "на честь ката".

Зазначимо, що до квітня 2016 року маріупольський завод носив ім'я Ілліча на честь російського революціонера Володимира Ілліча Леніна. Трактування назви змінили відповідно до закону України про декомунізацію. Завод став носити ім'я Ілліча на честь радянського вченого-металурга, директора Інституту чорної металургії УРСР Зота Ілліча Некрасова.

"Знищення" мос***лів у дитячих садках

У січні цього року Фаріон розповідала про онука Дмитрика, який уже в 3,5 роки кулаками прищеплює російськомовним дітям любов до української мови.

"Мій Дмитрик, заходячи до дитячого садка, бачить перед собою такого собі Гришу, який йому каже "привіт". І мій онук повинен його вчити за допомогою свого маленького кулачка української мови. Бо дитина приходить нервова в дім і каже: "Бабусю, у садочку є мос***ль". А бабуся каже, що мос***ля треба знищувати. І Діма знищує москаля, він йому ставить щелепу, правильний прононс", — сказала викладачка.

У цьому ж ролику вона критикувала російськомовних переселенців, які втекли зі сходу і півдня України до Львова від повномасштабної війни. Назвавши їхніх дітей "москворотими чадами", вона закликала біженців сісти в танк із літерами Z або V і забиратися.

Як бути з висловлюваннями Ірини Фаріон?

Стаття 15 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" регламентує застосування державної мови в ЗСУ та інших військових формуваннях, каже Фокусу мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Таким чином мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у ЗСУ та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

Якою мовою військові спілкуються під час обідів, в окопах чи під час відбиття наступу ворога, це їхня особиста справа, підкреслює Кремінь.

"Є представники національних спільнот. Приміром, у 128-й бригаді служать багато хлопців і дівчат із Закарпаття. Для них рідна мова — угорська. Служать також з Одеської області, які за походженням етнічні болгари. Але все це — український народ і громадяни нашої країни", — наводить приклади омбудсмен.

Протягом 2023 року скарг про порушення мовного закону військовослужбовцями не надходило. Було лише повідомлення про використання недержавної мови в одному з ТЦК, але цю ситуацію вирішили, продовжив він.

"Підстав говорити про те, що у ЗСУ порушують мовний закон, немає. А правову оцінку заявам і виступам громадських діячів, політиків і науковців мають давати інші органи", — коментує він.

За українським законодавством, дії Ірини Фаріон часто можна кваліфікувати за статтею 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі). Але довести злочин за цією статтею складно, оскільки потрібна наявність прямого умислу, зауважує правозахисник і експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський.

"Якщо людина свідомо розпалює ворожнечу, вона має сама це визнати. Специфіка цих злочинів у тому, що до розслідування потрібна заява про злочин від постраждалої особи, наприклад, російськомовного українського військового", — пояснює фахівець Фокусу.

Екснардепа не притягували до відповідальності, бо в Україні практично немає покарань за мову ворожнечі. Друга причина — формальна, адже ніхто не заявляв на неї в поліцію, а правоохоронці не починали розслідування.

"Такі справи дуже складні для поліції і, як правило, у нас їх немає особливого бажання розслідувати", — підсумував правозахисник.

Нагадаємо, в університеті "Львівська політехніка" сформували робочу групу для опрацювання питання публікації Іриною Фаріон особистих даних кримського студента.

Фокус раніше писав, як Фаріон образила олімпійську чемпіонку України в дисципліні стрибки у висоту Ярославу Магучіх за її фотографію з російською суперницею Марією Ласіцкене. Фаріон назвала українку "біосміттям" і закликала Національний олімпійський комітет України відібрати в неї бронзову медаль.