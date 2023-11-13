"Хвиля за хвилею": чому ЗС РФ активізувались під Бахмутом та яка їхня мета (відео, мапа)

ЗС РФ накопичили ресурси та перекинули на ділянку Бахмутського напряму, з якої намагаються просуватись. Експерт Олександр Коваленко відповів, куди рухаються ворожі групи та чи мають вони шанси на успіх.

Російські окупанти активізувалися на Бахмутському напрямі. Про це детальніше у коментарі Фокусу 13 листопада розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Це дійсно правда, але треба розуміти, з чим саме пов’язана їхня активізація. Я б не оцінював це як якусь хвилю наступальних дій, що це якийсь наступ — це саме контратакувальні штурмові дії", — підкреслив він.

Експерт пояснив, що спроби просування з боку ЗС РФ пов’язані з накопиченням ресурсів. Ворог перемістив деякі з них з півночі на південь району навколо Бахмуту.

Зі слів Коваленка, першочергово російські загарбники прагнуть відбити звільнене село Кліщіївка. Окрім того, ворог спробує просунутися в напрямі також деокупованої Андріївки.

"Головна їхня мета на сьогодні — це вибити Сили оборони України з лівої сторони від залізниці та повернути під контроль Кліщіївку. Поки що ці контратакувальні дії не принесли їм якогось успіху, хоча треба визнати, що ресурсу вони там накопичили велику кількість", — зазначив аналітик.

Фото: DeepStateMAP

Він підкреслив, що йдеться про піхотну складову ворожого війська.

"Вони мають можливість зараз відтворювати ось такі "хвиля за хвилею" штурмові дії", — додав Коваленко.

Водночас, зі слів експерта, ЗСУ контролюють панівні висоти під Бахмутом, Тож більшість спроб рухатись з боку ворога обертається для нього великими втратами.

Коментар Олександра Коваленка (про ситуацію під Бахмутом — з 0:26)

Нагадаємо, ЗС РФ самі поповнили збройний арсенал української штурмової бригади. Російські окупанти прямували до своїх позицій, коли допустили фатальну помилку.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 12 листопада попереджав, що російські війська активізувались під Бахмутом. Він також зазначав, що ворог намагається відбити "раніше втрачені позиції".