"Намагаються відбити позиції": Сирський розповів подробиці про ситуацію в Бахмуті

Генерал-полковник зазначив, що українські військові відбивають атаки противника й дають відсіч російським окупантам.

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Російські військові намагаються відбити раніше втрачені позиції в районі Бахмута. Про це написав генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі в неділю, 12 листопада.

"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", — написав він.

Яка ситуація в Бахмуті зараз

Російські окупаційні війська в Україні перейшли від оборони до активних дій і почали нападати на позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, окупанти намагаються повернути втрачені ними позиції та водночас проявляють активність; артилерійські установки спрямовані на українські позиції.

"Активність на цьому напрямку розпочалася з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які в нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку та південніше за Бахмут ворог намагається тиснути на наші Сили оборони", — пояснив ситуацію він.

Однак українські захисники чинять опір і завдають значних втрат противнику: за добу було знищено 140 російських військових і понад 28 одиниць техніки, включно з артилерійськими системами. Ситуація загострилася минулого тижня, коли загарбники почали активний наступ після тривалого періоду стояння в обороні.

Станом на 12 листопада, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські захисники відбили 10 разів атаки противника на околицях Хромове, Андріївка та Кліщіївка (Донецька область). Сили оборони України, зі свого боку, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрат у живій силі й техніці та закріплюють свої нові позиції.

Нагадаємо, дещо раніше в 3 ОШБр розповіли про проблеми під Бахмутом. Російські військові щодня намагаються проводити наступальні дії на Бахмутському напрямку. За словами військових, ці спроби стають частішими та потужнішими.

9 листопада колишній речник Генштабу ЗСУ і військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що російські військові намагаються повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, натомість українські бійці просуваються вперед. За його словами, ЗСУ могли перетнути залізничну гілку біля Андріївки. Однак ворог на цій ділянці фронту зосередив чимало своїх підрозділів, зокрема "Шторм-Z".