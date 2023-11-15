"Україна не готова здавати позиції": якими можуть бути наслідки страйку в Польщі (відео)

За словами в.о. у 2019 році міністра аграрної політики Ольги Трофімцевої, якщо не вдасться домовитися, то польські перевізники теж зіткнуться з проблемами в майбутньому. Українська сторона вже зазнає втрат.

У Польщі минулого тижня почався страйк перевізників, які блокують українські вантажівки на кордонах. Ольга Трофімцева, яка виконувала обов'язки міністра аграрної політики 2019 року і була послом з особливих доручень МЗС України у 2022-23 роках в інтерв'ю Фокусу розповіла, як це впливає на Україну.

За її словами, українські вантажівки на кількох пунктах пропуску все ж можуть проїхати, однак здійснюється все це в обмеженій кількості. Польські мітингувальники намагаються це контролювати і висувають власні вимоги.

"Щодо того, кому вигідний цей страйк. За великим рахунком, він не вигідний нікому. Звичайно, насамперед страждають українські логістичні компанії і компанії, які займаються перевезеннями металургійної продукції. Ми повинні розуміти, що це своєрідний удар, який матиме наслідки негативні і для польської сторони, якщо не вийде домовитися. Це мають усвідомити наші польські партнери", — заявила Ольга Трофімцева.

Окремо вона все ж таки зазначила, що насамперед за цим стоять профільні асоціації логістичної галузі Польщі. Пов'язано це зі страхом конкуренції або розумінням того, що польські перевізники не можуть з нею впоратися. Страйк їм необхідний для того, щоб привернути увагу до ситуації.

Водночас, продовжує Ольга Трофімцева, якщо подивитися на довоєнну статистику, то експорт з України до Польщі становив 30%. З Польщі в Україну — вже 60%, удвічі більше. Київ намагався домовитися з Варшавою з цього приводу, щоб збільшити зі свого боку поставки, хоча б транзитні, однак питання вирішилося лише після початку війни.

Страйк польських перевізників: що втрачає Україна

Активна фаза страйку триває понад тиждень. Ольга Трофімцева зазначила, що з одного боку це довго, проте про остаточні цифри говорити поки що зарано. Втрати є, проте офіційної інформації з цього приводу ще не звучало.

"Втрати є. Це пов'язано зі збитками для логістичних компаній, для компаній, у яких укладено контракти і їхня продукція стоїть зараз на кордоні. За останньою інформацією 140 годин очікування, а це 5-6 днів. У якихось випадках це може бути не критично, проте в інших випадках, коли відповідними умовами договору передбачено так, що продукція має прибути вчасно, то це мова про збитки", — продовжує експертка.

Окремо пішла мова про те, що збитки можуть бути не тільки фінансові, а й в економічних відносинах Європейського Союзу з Україною.

Страйк польських перевізників: реакція урядів

Українська сторона в перший же день страйку заявила про свою готовність почати переговори з Польщею, щоб вирішити конфлікт. Польський уряд не намагався розв'язати конфлікт до початку страйку, зазначає Ольга Трофімцева, проте вони дотримуються більш конструктивного підходу і не підтримують дії на кордоні.

"Я особисто не бачила офіційних заяв від уряду або профільних міністерств Польщі стосовно того, що вони вважають правильними дії перевізників. Це хороший сигнал для нас. Україна від самого початку сказала, що готова до переговорів, але не готова здавати позиції, які були напрацьовані. Це правильна позиція, адже вимоги польських перевізників, не можу назвати абсурдними, але вимагати повернутися до минулої системи неправильно", — підсумувала Ольга Трофімцева.

Нагадаємо, 6 листопада в Польщі почався страйк перевізників. У Державній прикордонній службі України заявляли, що організатори протесту планували пропускати тільки по одному вантажному автомобілю на годину, що призвело до колосальних заторів на кордоні.