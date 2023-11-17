За Цоя — у СІЗО: що загрожує Арестовичу через скандал із нардепом Піпою

Олексія Арестовича підозрюють у неправдивому повідомленні про злочин під час мовного скандалу через пісні Цоя. Нацполіція відкрила кримінальне провадження. Експерти вважають, що це не остання справа щодо Арестовича.

Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за частиною 1 статті 383 КК України — завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення. Якщо справу доведуть до суду, фігуранту загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. Деталі події нардеп розповіла Фокусу.

За словами Піпи, колишній радник ОП Олексій Арестович у вересні звернувся до Державного бюро розслідувань. Він просив перевірити, чи не порушила нардеп статтю 161 КК України — Умисні дії, спрямовані на розпалювання ненависті, коли в червні вступила в суперечку з вуличним музикантом з Одеси, який виконував пісні Цоя під гітару у Львові. Піпа вважає, що Арестович був неправий. Вона звернулася в Нацполіцію в жовтні 2023 року. У листопаді стосовно ексрадника ОП відкрили кримінальне провадження. Арестович події не коментував.

За словами політичного експерта Ігоря Рейтеровича, Арестовичу загрожує реальне покарання, якщо він повернеться в Україну. У такому разі його можуть заарештувати просто на кордоні. Якщо Арестович залишиться за кордоном, розслідування тягнутиметься повільно і навряд чи набуде широкого резонансу.

"Кримінальне провадження щодо Арестовича не дає йому можливості повернутися в Україну. В іншому разі його затримають, оберуть запобіжний захід. Процедура буде простою, оскільки він не політична фігура. Є ризик опинитися в СІЗО", — каже Фокусу Рейтерович.

Наразі Арестович перебуває за кордоном і не збирається повертатися в Україну, оскільки секретар Ради національної безпеки і оборони, а також депутати від правлячої партії називають його "російським шпигуном" і обіцяють "посадити".

На думку Рейтеровича, критикувати українську владу, перебуваючи за кордоном — це слабка позиція, яку не прийме широка аудиторія.

"Він може спробувати скористатися кримінальним провадженням і почати позиціонувати себе як людина, яку переслідує чинна влада. Опозиціонер, який страждає за правду. Але сумніваюся, що це спрацює. З іншого боку — не факт, що це остання справа, яку проти нього відкриють", — додає Рейтерович.

Винен Цой

Нагадаємо, ексрадник ОП Олексій Арестович посварився з нардепкою Наталією Піпою через мовний скандал у Львові, у центрі якого опинився 17-річний хлопець з Одеси. У червні вуличний музикант виконував пісні Цоя під гітару. Це почула народна депутатка від партії "Голос" Наталя Піпа, яка проходила повз, і зробила хлопцеві зауваження. Вона попросила не порушувати мовний закон, який забороняє виконання російських пісень. Юнак нахамив політику і заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше за Львів, і там усі говорять російською.

Нардеп викликала поліцію і написала заяву. Неповнолітнього хлопця помістили в притулок для дітей до приїзду батьків і збиралися притягнути до відповідальності за статтею 173 Кодексу про адмінправопорушення — дрібне хуліганство. У коментарі Фокусу Піпа пояснювала, що не знала ніякого Цоя і обурилася тим, що на вулицях Львова виконують російськомовні пісні.

"Я його ім'я вперше почула в п'ятницю ввечері [2 червня], тоді ж дізналася, що це рок-музикант. Я виросла на піснях Володимира Івасюка, гурту "Плач Єремії" і "Океану Ельзи" і гадки не мала, хто цей музикант, чию пісню виконував юнак", — говорила нардеп.

Історія з музикантом з Одеси, який виконував Цоя у Львові, набула широкого резонансу. Підлітка підтримали військові, заспівавши під гітару пісню "Зірка на ім'я Сонце", а також за молоду людину заступився ексрадник Офісу президента Олексій Арестович. На його думку, з хлопцем вчинили несправедливо, адже російськомовні пісні — частина його особистості та самоідентифікації.

Арестович зазначив, що Цой не був громадянином РФ, оскільки народився за часів СРСР, і радше перебував у позиції стихійного дисидента.

У вересні ексрадник ОП подав заяву до ДБР щодо нардепа Піпи. Арестович заявив, що зібрався "привчати" любителів сіяти ворожнечу серед українців до "виконання Конституції України".

"Моє завдання — поламати шовіністичну тенденцію і не дати їй стати суспільною нормою, байдуже, якою мовою розмовляє табір, з якого ця "норма" намагається виповзти", — говорив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович став на бік таксиста, який не захотів розмовляти з пасажиркою українською мовою. Тоді він заявив, що хоче допомогти звільненому таксисту грошима, поки той шукає роботу.

Також на початку жовтня Фокус писав, що проти ексрадника ОП почали розслідування його висловлювань про жінок.