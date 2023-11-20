"РФ вміє програвати битви, але вигравати війни": експерт про ймовірність "Майдану-3" (відео)

За словами директора Інституту світової політики Євгена Магди, Кремль уважно стежить за подіями всередині України і готовий у будь-який момент втрутитися.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує влаштувати провокації в Україні з метою державного перевороту у вигляді "третього Майдану". Директор Інституту світової політики Євген Магда в інтерв'ю Фокусу розповів, чи вдасться Кремлю це організувати.

За його словами, Росія давно зрозуміла, що листопад для українців часто був місяцем великих потрясінь і тому ретельно стежить за всім, що відбувається всередині нашої країни. Не можна виключати варіанту, що спецслужби РФ активізуватимуться за багатьма напрямами суспільно-політичного життя України.

"Для цього є кілька причин. Насамперед те, що успіхи Росії, яка розраховувала на бліцкриг, знаємо чим закінчилися. Незабаром уже 21 місяць повномасштабного вторгнення, в якому РФ ніякої слави не здобула. Друге — Росія традиційно вміє програвати битви, але вигравати війни. Шляхом підкупу, шляхом маніпуляцій, десь тисне колишнім авторитетом. Робить Кремль це досить спритно", — заявив Євген Магда.

Окремо експерт назвав третій фактор і стосується він майбутніх виборів президента, де, найімовірніше, знову переоберуть Володимира Путіна. Для цього нинішньому главі РФ необхідні успіхи в Україні, адже зараз вони фактично відсутні.

Усе це може змусити керівництво Кремля знайти методи для "реальних великих перемог", прокоментував Євген Магда ймовірність проєкту "Майдан-3" в Україні.

Нагадаємо, 17 листопада Володимир Зеленський заявив, що росіяни хочуть спровокувати переворот в Україні у вигляді "третього Майдану". За його словами, союзники Києва передали українським розвідувальним відомствам інформацію про підготовку до перевороту, який, за задумом Кремля, має призвести до зміни чинної влади.