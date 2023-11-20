"Страждає економіка": експерт розповів, чим небезпечні тривалі тривоги за загрози МіГ-31 (відео)

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, росіяни можуть запускати винищувачі не тільки з метою обстрілу території України, а також для тренування свого екіпажу і залякування суспільства.

В Україні дедалі частіше лунає тривалий сигнал повітряної тривоги, спричинений тривалим польотом російських МіГ-31к. Це негативно позначається на економіці України. Військовий аналітик і експерт Олександр Коваленко вважає, що необхідно терміново переглянути реакцію на зліт винищувачів. Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу.

"Треба розуміти, що МіГ-31к не завжди використовується в бойових цілях", — зазначив експерт.

Коваленко пояснив, що нині Україна не має можливості знищувати ворожі винищувачі, тому необхідно переглянути реакцію суспільства на їхній зліт.

"МіГ-31к — це всього лише одна ракета "Кинджал", яку можуть запускати по території України. Одна ракета на всю територію України. Тобто, вся країна повинна перебувати в режимі економічної паузи через одну ракету. По-моєму, це не раціонально — страждає економіка", — сказав він.

Як додав військовий аналітик, частина вильотів російських винищувачів МіГ-31к — не бойові.

"Це не завжди обов'язкові пуски ракет. Це або тренування їхніх екіпажів, або морально-психологічний терор", — заявив Олександр Коваленко.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, російське командування застосовує балістичні ракети "Кинджал" із перших днів вторгнення в Україну, інформували ЗМІ. Частину з них вдалося збити силам ППО України. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ в серпні 2023 року повідомили, що вдалося знешкодити 13 "Кинджалів" протягом 20 місяців війни.

Про те, скільки ж ракет цього типу випустив ворог, відшукати даних не вдалося. Однак Генштаб ЗСУ повідомляв про кілька випадків: у травні 2022 року росіяни вдарили по базах відпочинку під Одеською областю (поранено двоє людей), у серпні 2022 року — у Вінницькій області (були влучання у військову інфраструктуру, про кількість постраждалих не повідомили), у березні 2023 року (по об'єктах критичної інфраструктури), у травні 2023 року — по Києву. Водночас 6 травня 2023 року стало відомо про перше успішне збиття ракети "Кинджал", а 16 червня їх збили шість штук — використовували ЗРК Patriot.

Зазначимо, 15 листопада президент Зеленський доручив командуванню знайти рішення, щоб злети МіГ-31, носія "Кинджалів", не шкодили українській економіці. При цьому Юрій Ігнат пояснив, що тривоги стали довшими, оскільки росіяни почали дозаправляти винищувачі в повітрі. Тим часом експерт пояснив, чим це загрожує українському бізнесу: щонайменше, паралізується торгівля, бо люди не можуть придбати продукти в закритих магазинах.