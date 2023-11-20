"Влучають по позиціях": оглядач назвав методи боротьби з модернізованами авіабомбами РФ (відео)

Модифікована авіабомба РБК-500 з суббоєприпасами ПТАБ-1М, як зазначив аналітик Олександр Коваленко, навіть у разі протидії здатна влучити у позиції українських захисників.

Касетні авіабомби РБК-500 російські загарбники використовували на Одещині ще минулого року в модифікації, яка мала суббоєприпаси ПТАБ-1М, що є важкою ціллю для протидії. Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив подробиці в ефірі YouTube-каналу Фокус.

Вже не вперше російські окупанти завдають ударів, використовуючи бомби з касетною частиною. Це відбувалося ще минулого року.

Використовуючи комплекси РЕБ, українські захисники певним чином заважають проводити авіації РФ успішні атаки. Коваленко наголошує, що ефективніше було б знищувати літаки РФ.

"Збиваємо з курсу, використовуючи комплекси РЕБ, хоча ефективніше збивати самі носії", – повідомив аналітик.

Коваленко прокоментував й дієвість такої зброї. Бомба РБК-500, якщо навіть змінити курс польоту, має досить велику площу покриття. Це завдяки суббоєприпасам. Як зазначив фахівець, якщо говорити саме про модифікацію РБК-500 з суббоєприпасами ПТАБ-1М, то це приблизно понад 250 одиниць.

"Вони все одно влучають по позиціях наших військових", – заявив він.

Небезпека залишається навіть, якщо вона збивається з курсу. У такому разі вона здатна уразити позицію.

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РБК-500 – що відомо про бомбу

РБК — це разова бомбова касета. РБК-500 може мати різні бойові частини: осколково-фугасну, протитанкову або бетонобійну. Маса одного суббоєприпасу становить від 2,5 кг до 50 кг. Російські окупанти вже використовували проти України касетні авіабомби РБК-500 з протитанковою боєголовкою ПТАБ-1.

Російські війська застосували РБК з комплектом крил УМПК, які мають збільшувати дальність польоту. Окрім цього касетна бойова частина несе більшу загрозу для піхоти через більшу площу ураження.

Нагадаємо, аналітики ISW 20 листопада повідомило, російські окупанти модифікували касетні авіабомби. Вони використали їх проти ЗСУ на Донеччині в районі Старомайорського 19 листопада.