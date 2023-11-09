ЗС РФ застосували самонавідні касетні снаряди "Мотив-3М": що відомо (фото)

Під час штурму Авдіївки російські окупанти вперше показали застосування "Мотив-3М", який має уражати ціль у верхню проєкцію.

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Російські війська під час штурмів Авдіївки почали використовувати касетні боєприпаси з самостійним індивідуальним наведенням "Мотив-3М" для РСЗВ "Смерч". Про це повідомляє Defense Express.

Під час чисельних штурмів Авдіївки окупанти почали використовувати касетні боєприпаси з суббоєприпасами з самонаведенням "Мотив-3М". Вони запускаються з реактивної установки залпового вогню "Торнадо-С" та "Смерч". Ворог опублікував відео ударів в низькій якості, як заявляється, "Мотивом-3М". На кадрах видно лише роботу "ударного ядра".

"Мотив-3М" може споряджатись у снаряди 9М55К1 для "Смерча" та 9М544 для "Торнадо-С". Окрім цього його можуть споряджати у касетну авіабомбу РБК-500 й надалі буде в номенклатурі плануючих бомб на базі РБК-500.

Як працює "Мотив-3М"

Принцип дії "Мотив-3М" полягає в тому, що реактивна установка запускає касетний реактивний снаряд у район скупчення ворожої техніки. На підльоті вилітає парашут й снаряд за допомогою радіовисотоміру вираховує висоту. Вже потім випускаються суббоєприпаси. Кожен з них має власну систему інфрачервоного наведення для ураження цілі. В кінці суббоєприпас уражає ціль кумулятивною бойовою частиною за принципом ударного ядра. Цим пояснюється утворення "вогневого стовпа" у відео, яке має бити у верхню проєкцію.

Схема роботи "Мотив-3М"

Експерти зазначають, що в Україні є схожі західні розробки Bonus та SMArt 155. Для ЗС РФ це було перше застосування "Мотив-3М", яке показали публічно. Довкола штурму Авдіївки окупанти стягнули не тільки живу силу й техніку, але й дефіцитні РСЗВ "Смерч" та "Торнадо-С".

Німецький снаряд SMArt 155 з арсенала ЗСУ

Нагадаємо, 9 листопада окупанти просунулись в районі Авдіївки під час штурмів.

8 листопада журналісти показали, що відбувається в Авдіївці. Окупанти готуються до 3 хвилі штурму.