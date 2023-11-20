"Депресивні настрої не виправдані": аналітик висловився про візит Остіна до Києва (відео)

За словами Олександра Коваленка, зустріч глави Пентагону з українським президентом засвідчила, що, незважаючи на передчасні передвиборчі перегони, Вашингтон продовжить надавати підтримку Києву.

20 листопада до Києва вдруге за час повномасштабної війни прибув глава Міноборони США Ллойд Остін. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та обговорив важливі питання напередодні засідання "Рамштайн". Військовий аналітик Олександр Коваленко в інтерв'ю Фокусу розповів, чи очікувати після зустрічі збільшення військової допомоги для ЗСУ.

За його словами, з одного боку, це справді своєрідний сигнал того, що, незважаючи на передчасні передвиборчі перегони, Вашингтон продовжить надавати допомогу Києву. Річ у тім, що такі питання вирішуються на перспективу, і в американців є план і аналіз того, що і в якій кількості вони можуть спрямувати на потреби ЗСУ.

"Цей візит корисний з точки зору загальної позиції США щодо підтримки України. Дійсно, це дуже важливий сигнал, тому всі депресивні настрої, які зараз лунають, абсолютно не виправдані", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо військовий експерт висловився щодо майбутніх американських виборів і чи зможе Україна використати їх для посилення своїх сил. Демократична партія має побоювання, що Дональд Трамп зможе здобути перемогу і знову стати главою держави. У такому разі величезний ризик того, що потік військової допомоги знизиться.

З іншого боку, продовжує Олександр Коваленко, необхідно розуміти, що президент має виконувати вимоги свого оточення, якщо не хоче втратити рейтинг. Усе тому що, перш за все необхідно враховувати не позицію когось, навіть якщо це лідер країни, а загальнодержавні інтереси.

"Державні інтереси США сьогодні — перемога України, підтримка Ізраїлю і Тайваню. При цьому, перемога України може стати їхнім найуспішнішим проектом за останні десятиліття. Особливо після поразки в Афганістані", — підсумував військовий аналітик.

Нагадаємо, 20 листопада до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Генерал армії США напередодні 17-го "Рамштайну" запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому.