Путін бреше щодо переговорів з Україною: він готовий лише заморозити війну, — експерт (відео)

Росія потребує деякої перерви, щоб накопичити зброю та війська і повністю захопити Україну, каже виконавчий директор Інституту Трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Вся так звана готовність до переговорів з Україною з боку Росії є цілковито удаваною позицією і найменше на що вони згодні, це закріплення за ними вже захоплених територій включно з Кримом. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів виконавчий директор Інституту Трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Треба розуміти, каже експерт, що Росію влаштують тільки ті переговори, які не залишать Україні, а ні суверенітету, а ні територій, а ні людей. Але відштовхуючись від сьогодняшніх реалій на фронті можуть бути й перемовини про закріплення позицій по лінії зіткнення. А позиція України давно відома — виведення всіх російських військ з усіх окупованих українських земель. Тактично Росія готова до замороження війни, але стратегічно ніколи не відмовиться від окупації України, стверджує експерт.

"Це, перш за все, спроба російського керівництва виправдатись перед зарубіжними спостерігачами за свою агресію, — зауважує Володимир Горбач. — Не вся міжнародна спільнота розуміє суть розв'язаної Путіним війни, а деякі антизахідні країни, які поки що коливаються між підтримкою чи засудженням таких російських дій, можуть завдяки постійним розмовам про переговори повірити в добрі наміри РФ та в їхню "війну із Заходом"".

Звичайно, подібні країни будуть відносити Україну до західного альянсу, але, перш за все, в їх очах війна Путіна буде війною не з Україною, а із США та НАТО. За словами експерта, постійно транслюючи цю тезу про переговори РФ намагається на основі країн так званого глобального Півдня створити таку собі коаліцію, яка б не стільки підтримувала Росію, а принаймні хоча б була нейтральною до них.

Також Володимир Горбач відзначає, що Росія, не дивлячись на всю свою браваду, потребує деякої перерви. Агресору було б вигідно хоча б на деякий час "приморозити" бойові дії, щоб виробити достатньо зброї та натренувати більше солдат для чергових атак на Україну. РФ хоче дочекатись втоми ЄС від допомоги Україні та виборів у США, на яких вона чекає на реванш Дональда Трампа.

Раніше Фокус розповідав, що офіційний Берлін відкинув повідомлення про "секретний план" для Києва. Уряд ФРН акцентував увагу на тому, що тільки Україна може призначити дату мирних переговорів.