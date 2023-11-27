Авдіївку завалять "м'ясом", контрнаступ та танки M1 Abrams: експерт про ситуацію на фронті (відео)

За словами ветерана АТО Євгена Дикого, ми занадто пізно отримали від Заходу бронетехніку, а у людей не популярна мобілізація.

Тактика окупантів під Авдіївкою зовсім не змінилась за цей час і вони вважають, що якщо м'ясними штурмами взяли Бахмут, то так далі треба брати й все інше. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар" і зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

Він відзначає, що Бахмут дався окупантам такою ціною, що ми б такого не повторювали, але для росіян людське життя своє і чуже нічого не значить.

"Поклали 100 000 людей, але ж "Артемівськ — наш!", тому все це м'ясо очікується і під Авдіївкою, — акцентує експерт. — Звичайно, такі штурми дають свій результат, і, нажаль, жорстокі бої зараз точаться вже в промзоні під Авдіївкою".

Але промзону окупанти все ще не взяли, стверджує ветеран АТО. Взагалі Авдіївка — дуже "міцний горішок" і недаремно росіяни не змогли за допомогою сепаратистів її взяти у 2014 році. І навіть з початку широкомасштабного вторгнення авдіївська промзона була чи єдиною лінією фронту, яка не зрушилась з часів Мінських угод.

"Бетоні споруди залишились ті самі, командири залишились ті самі, тому причина просування окупантів в іншому, — стверджує пан Євген. — Ніхто нічого не прогавив, просто фізично не вистачає людей, щоб стримувати м'ясні російські штурми".

Чому Авдіївку можуть здати

Якщо спрощувати та узагальнювати, каже експерт, то можна сказати так: до нас дуже довго їхало західне "залізо". І не тільки європейське, бо ті сами Abrams мали бути вже навесні, а приїхали, як то кажуть, під новорічну ялинку. Весь цей час ми втрачали бійців, бо треба було хоч якось стримувати ворога.

"Останній час я чую від мінометників: нам тут насипали багато снарядів, ми виносимо ворожі "опорники", а на них просто нема кому зайти, — констатує Дикий. — А іноді буває, що снайперів та танкістів переводять до піхоти, бо немає кому позиції тримати".

І ось коли "залізо" таки доїхало в достатній кількості до України, то замінити особовий склад вже нема ким, бо мобілізація в народі не популярна. Тому, на думку Євгена Дикого, можливо доведеться втратити Авдіївку, щоб до населення нарешті дійшло, що неможливо виграти війну без великої мобілізації.

Про причини ейфорії в очікуванні контрнаступу

Також, за словами ветерана АТО, українці увійшли у 2023 рік на ейфорії від успіхів минулого року, коли була звільнена значна територія України. Але ейфорія, на думку експерта, до добра не доводить, бо супроводжується недооцінкою ворога і переоцінкою власних можливостей.

"Ми з вами можемо зараз сидіти в теплі й у відносній безпеці у великих містах завдяки ЗСУ і, тому що така саме ейфорія була на початку 2022 року в окупантів, — каже Дикий. — Саме на ейфорії вони заходили в Україну тягнучі парадну форму та бойові оркестри готуючись до параду на Хрещатику".

В принципі, в деяких моментах українська ейфорія була виправдана, але через затягування поставок бронетехніки ворогу вдалося провести осінню мобілізацію 2022 року і зараз ми маємо складну ситуацію принаймні під Авдіївкою.

Експерт каже, що нехай ці 450 тисяч "мобіків", яких Росія жене в Україну, зовсім не готові до війни, але просто через свою величезну кількість вони є величезною небезпекою. До того ж поки нам поставляли по декілька танків на місяць окупанту за 9 місяців встигли добре окопатись.

"Всі читали статтю Залужного про план контрнаступу, але ніхто не звернув увагу, що треба для нього, — акцентує Євген. — А там чітко була розписана необхідна кількість танків, гармат та артилерії, з якої ми отримали тільки третину від запланованого і лише вже ближче до осені".

Нам зараз видали один танковий батальйон танків M1 Abrams, що складає 31 машину. Лінія фронту нараховує 1300 км, а лінія фортифікаційних споруд, що збудували російські окупанти — понад 6 000 км. І хоча принципового перелому в рамках війни така кількість танків зробити неможе, все одне така допомога є вкрай необхідною.

"Будь-який танк на фронті не є зайвим, навіть старенький, — каже експерт. — А тут мова про сучасну бронетехніку, що буде в пригоді нашим бійцям".

Раніше Фокус розповідав, чому ЗСУ не використовують Abrams на полі бою. На думку експертів, танки Abrams бережуть до весни та використають під час весняного наступу.