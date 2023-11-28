Угорщина блокує вступ України до ЄС: чи зможе Єврокомісія обійти вето, — експерт (відео)

Аналітик Олександр Мартиненко вважає, що питання з Угорщиною обов'язково вирішиться, але, на жаль, невідомо коли.

Суть в можливому відтермінуванні переговорів щодо вступу України в ЄС полягає в політичному рішенні Єврокомісії, яке починає загальмовувати яка-небудь держава, яка має свої власні інтереси чи хоче зіграти на руку Москві. Про це Фокусу розповів провідний аналітик і директор агенції "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

Все одно рада ЄС прийде коли-небудь до рішення використовувати право консенсусу в прийнятті рішень по системі "-1", як це зробило ОБСЄ, каже експерт. Але це дуже серйозна зміна для ЄС, бо вони вперше стикаються з тим, що лише одна країна блокує таке масштабне рішення, хоча з приводу якихось економічних питань чи внутрішніх питань Євросоюзу це цілком нормально. Тому зараз невідомо, чи готова рада ЄС до таких змін і чи зможе вона розв'язувати питання з Угорщиною ми подивимось в найближчому майбутньому.

"Сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан грає такого собі "європейського Трампа", — стверджує Олександр Мартиненко. — Це, звичайно, в інтересах Росії й там можуть бути цікаві економічні важелі на країну. До того ж Орбан бачить функціонування ЄС не в тому вигляді, як ми всі розуміємо: вільний ринок, вільне переміщення людей чи фінансових потоків".

На думку аналітика, уряд Угорщини на чолі з Орбаном намагається використовувати всі переваги Євросоюзу, але водночас "будувати власні кордони" там, де країні вигідно. Звичайно, це не підхід ЄС, так діяли в складі ЄврАзЕС, що розпався.

Олександр Мартиненко вважає, що питання з Угорщиною обов'язково вирішиться, але, на жаль, невідомо коли, бо вибори в цій країні відбудуться не скоро. В найгіршому випадку ЄС доведеться прислухатись до Угорщини, що є на руку тільки Росії, підкреслює експерт.

Нагадаємо, що на з'їзді своєї партії "Фідес" угорський прем'єр зазначив, що в Європейському Союзі найближчими місяцями відбудуться "серйозні політичні баталії". Віктор Орбан заявив, що вважає помилкою старт переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Угорщині натякають, що ЄС не варто обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ. За словами угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто, перед ухваленням нових обмежень проти Москви необхідно провести "чесний аналіз" наслідків попередніх пакетів.