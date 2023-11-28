Передача Су-35 з РФ до Ірану — це вигідно ЗСУ: експерт розповів, що за це отримає Росія (відео)

Чим менше у ворога авіації, тим менше проблем у ЗСУ. Взамін Росія напевно отримає чергові дрони-камікадзе Shahed, але головне, щоб Іран не наважився передати ракети, каже аналітик Олександр Мусієнко.

Постачання Росією до Ірану своїх винищувачів Су-35, та ударних гелікоптерів Мі-28 є своєрідним гарним сигналом для ЗСУ, бо у ворога поменшає авіації, за допомогою якої він скидає керовані бомби. Хоча отримання у відповідь чергових партій Shahed-136, звичайно, додасть нам головного болю. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Взагалі співпраця РФ та Ірану дуже насторожує, тому що одна справа, коли Іран передає дрони та снаряди до свого союзника, і зовсім інша, справа, якщо він наважиться передавати армії РФ свої балістичні ракети, зазначає експерт. Треба розуміти, що це буде зовсім інший масштаб загроз.

"Хоча я поки що не бачу ознак того, що Іран найближчим часом планує передавати Росії якесь серйозне озброєння через війну в Ізраїлі, — стверджує Олександр Мусієнко. — Ірану зараз треба показати весь свій війсковий потенціал".

Нещодавно Іран продемонстрував свої нові ракети й нові реактивні дрони Shahed-238, але, на думку пана Олександра, все що презентується далеко не відразу кудись передається в промислових масштабах. Подібна зброя має пройти безліч тестів, випробувань та перевірки на конвеєрі. Також залишається невідомим в якому виробничому стані й в якій кількості є презентовані ракети та дрони.

Але, на думку аналітика, цілком можливо у майбутньому в рамках співпраці двох держав Росія щось отримає. Проте говорити на цю тему зарано, бо щоквартальна діяльність Ірану в плані презентацій нової зброї доволі яскрава, але поки що ніхто не знає, чи здатна ця країна виробляти свої новинки в масштабі, якій би задовольнив і власну армію, а ще й дозволяв постачання подібних новинок до Росії.

Одна справа, каже Мусієнко, передавати у РФ добре пропрацьовані й навіть модифіковані Shahed-136, і зовсім інша справа говорити про постачання, а тим більше збирання вже на території Росії нових зразків іранської військової техніки. Все покаже час і це точно не завтрашній день, каже аналітик.

Раніше Фокус розповідав про три міфи щодо "чорних Shahed". А саме чому через цю модифікацію дронів-камікадзе не мають панікувати українці.