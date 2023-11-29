У ЗСУ паритет з окупантами по дронах: експерт розповів, коли побачимо український Shahed (відео)

50% всієї техніки та артилерії ворога ЗСУ знищує саме за допомогою дронів-камікадзе, каже полковник Збройних Сил України Петро Черник.

У ЗСУ є паритет за кількістю дронів з армією окупантів і навіть по знищенню боєвої техніки та артилерії ворога за допомогою БПЛА ми значно випереджаємо росіян. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

За його словами, українські беспілотники-камікадзе змінили філософію знищення артилерії армії РФ. Якщо навесні до квітня росіяни втрачали в середньому від 100 до 300 гармат на місяць шляхом контрбатарейної боротьби, то вже з травня вони почали втрачати від 500 артилерійських установок. В червні ця цифра досягла 688 штук, у липні 677 гармат, у серпні 691 установки, у вересні взагалі був рекорд — 947 гармат.

Як зазначає Петро Черник, 50% всієї знищенної артилерії досягалось саме завдяки українським дронам-камікадзе. Є окремі напрямки фронту, де настільки якісно поставлена робота з БПЛА, що окупанти не наважуються підійти технікою навіть на 3-5 км до лінії зіткнення і використовують саме піхоту. У майстерности використання безпілотної техніки ЗСУ кратно переважають російського агресора.

"Зараз йде так звана "дронова революція", — стверджує військовий аналітик. — В Україні випробуються найрізноманітніші системи беспілотників, як повітряних, так підводних та надводних".

І хоча в питанні БПЛА у нас є своєрідний паритет, але росіяни не сплять і займаються модифікацією своїх беспілотників. Наприклад, за словами Петра Черника, ворог модифікував свій найнебезпечніший дрон "Ланцет" і поставили, чи вже ставлять на потік модифікацію іранського Shahed — "Герань-2".

Є данні, каже аналітик, що окупанти збільшили радіус дії "Ланцета" з 40 до 70 км, але поки що це сирі данні. Боротись з цим дроном успішно можна засобами радіоелектронної боротьби (системами РЕБ). ЗСУ треба розвивати так звані "окопні РЕБи" та оптичні перешкоди — вони наводять радіоелектронні перешкоди на системи наведення "Ланцету", а лазерні промені "засліплюють" оптику цього дрона-камікадзе. І хоча такі установки активно розробляються, фронту їх потрібно якомога більше.

На думку Петра Черника, наступний рік відзначиться ще більш масовим в плані використання безпілотних систем всіх типів, особливо з боку ЗСУ. Ми зараз розробляємо свій аналог Shahed, але тут потрібна саме масштабованість використання подібних дронів-камікадзе. Цілком можливо, що у 2024 році ми побачимо саме масованість ударів по ворогу і його інфраструктурі саме українськими безпілотниками, зазначає Петро Черник.

Раніше Фокус повідомляв, що невідомий БПЛА атакував Московську область. Міноборони Росії звинувачує Україну в спробі "теракту".