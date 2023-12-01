Боєприпаси з КНДР не приїдуть. У РФ підірвали поїзд із паливом, пошкоджено велику магістраль (фото)

Байкало-Амурську магістраль, найбільшу залізничну артерію, використовують для постачання ЗС РФ. З Китаю нею привозять товари військового призначення, а з Північної Кореї — снаряди для артилерії. Джерела Фокуса кажуть, що дві вдалі спецоперації СБУ з підриву поїздів перервуть цей процес, налагоджений роками.

СБУ провела дві успішні спецоперації на території Росії, підірвавши два потяги. Паралізовано єдине залізничне сполучення Росії з Китаєм Байкало-Амурською залізничною магістраллю (БАМ), розповіли Фокусу інформовані джерела.

Співрозмовники підкреслюють, що один із поїздів віз паливо. Новий підрив став другим етапом спецоперації СБУ з виведення з ладу важливої залізничної магістралі РФ. Окупанти використовують її і для військової логістики.

Перший вантажний поїзд вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Після цього росіяни почали використовувати об'їзний шлях — через "Чортів міст".

Спецоперація з виведення з ладу важливої залізничної магістралі РФ пройшла вдало

"Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду поїзда цим високим 35-метровим мостом спрацювали закладені в нього вибухові пристрої. Російським спецслужбам слід звикати, що наші люди всюди. Навіть у далекій Бурятії", — зазначили джерела.

Російські медіа пишуть, що 30 листопада невідомі підірвали вантажний потяг із 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом і 3 цистерни з авіаційним паливом) на перегоні "Ітикіт-Окусікан" під час руху Північномуйським тунелем. Локомотивна бригада каже, що в тунелі знизилася напруга і поїзд загальмував. Поки члени бригади з'ясовували причину, почалося сильне задимлення.

Через вибух 16-та цистерна з голови складу поїзда вигоріла, а ще у двох цистернах у місці зливу палива знайшли пробоїну. Загалом вдалося вивезти 14 цистерн, але далі переганяти вагони неможливо — вибух сильно пошкодив рейки, а паливо, що витекло, їх затопило.

Другий вибух пошкодив інший склад: чотири цистерни вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. Паливо розлилося на площі 150 квадратних метрів, описують збитки росЗМІ.

Варто підкреслити, що ця ділянка Байкало-Амурської залізничної магістралі — одноколійна, тож події сильно погіршать логістичну ситуацію.

Держкомпанія "Російські залізниці" повідомила, що рух поїздів не переривали і його нібито організовано по обхідній ділянці "з незначним збільшенням часу в дорозі".

Як Росія возитиме боєприпаси та нафту

БАМ може вважатися найбільшою залізничною артерією в Росії. Вона дає вихід до Тихого океану і країн Азії: Китаю, Північної Кореї та Японії. За рік магістраллю доставляють близько 12 млн тонн вантажів.

Найменша зупинка дороги призведе до колосального порушення вантажопотоку. Після двох вибухів ситуація додатково ускладниться руйнуванням Північномуйського тунелю. Росіянам також доведеться вивозити пошкоджені вагони і ремонтувати залізничне полотно, підкреслює координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Росія регулярно відправляє військову техніку та боєприпаси з Далекого Сходу. З Уссурійська їдуть снаряди, адже ще з радянських часів там побудували великі артилерійські склади. А нещодавно Північна Корея почала постачати боєприпаси морем. Далі ці вантажі йдуть залізницею", — пояснює він Фокусу.

Постраждає й експортна складова: Китай закуповує в Росії нафту і скраплений природний газ у великих обсягах, а цистерни відправляють БАМом.

"Звичайно, два вибухи вплинуть на ситуацію в зоні бойових дій в Україні. Зриваються відпрацьовані механізми постачання армії Росії, яку налагоджували кілька років. Якщо подібні інциденти триватимуть, вплив буде ще більшим, тому варіант для атаки обрали правильно", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, у Московській області невідомі в ніч на 18 листопада підірвали залізничний ешелон із паливом. Подія трапилася за 30 кілометрів від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

А на початку жовтня цього року в білоруському селі Колодіщі стався теракт на залізничній станції Озерище. Очевидці кажуть, що чули два вибухи.