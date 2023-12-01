Вибух на БАМі — потужний сигнал для РФ і Китаю на що здатна СБУ, — думка експерта (відео)

Україна повністю в курсі того, які домовленності по товарах подвійного призначення є між Китаєм та Росією, каже голова центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Вибух на байкало-амурській магістралі є потужним геополітичним сигналом для Китаю, що Україна навіть на відстані 5 000 км може контролювати та знешкоджувати російські логістичні шляхи, по яких йдуть товари подвійного призначення. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив голова центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За його словами, це дійсно дуже і дуже важливий шлях оскільки він дає можливість безпроблемно здійснювати вантажне залізничне сполучення між Китаєм та Російською Федерацією. І хоча тунель, яким прямують вантажні потяги, пропускає лише 15 поїздів на добу, вони везуть небезпечне обладнання військового призначення, яке окупанти використовують на фронті.

"Тут навіть не стільки економічний, скільки географічний ефект від цієї акції, — стверджує Ігор Чаленко. — Це демонструє, що СБУ може діяти за 5 000 км від українського кордону".

Це не фантастика, а факт, що Україна повністю в курсі того, які домовленності по товарах подвійного призначення є між Китаєм та Росією і за необхідності може вживати потрібних дій. До того ж за словами експерта, Китаю надходили низка сигналів і від Сполучених Штатів Америки від інших західних країн про недопустимість постачання подібних вантажів чи допомозі в обході санкцій.

Китай тепер тричі подумає, чи варто ризикувати можливістю введення або прямих санкцій проти китайських компаній або вторинних санкцій за можливість обходу Росією тих обмежень які встановлені на рівні країн великої сімки та на інших рівнях.

До того ж експерт нагадав, що нещодавно Сполучені Штати представили законопроєкт про конфіскацію російських активів і використання їх для відновлення України. Якщо законопроєкт ухвалять, то арештовані близько мільярда доларів активів російських олігархів можуть в перспективі бути передані нашій державі. Цікаво, що авторами цього законопроєкту були представники як республіканської партії, так і демократичної партії. Тому, на думку аналітика, Україна має у цьому питанні двопартійну підтримку.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала коригувальницю десятків Shahed по Одесі. За даними слідства, затримана була учасницею агентурної мережі РФ, перед якою стояло завдання передавати координати для ударів окупантів і коригувати нові атаки.