Наступ на Крим і безпека Херсонщини: військовий розповів, як на лівобережжі ЗСУ будують плацдарм

Україні потрібно побудувати плацдарм розміром 20 на 20 км, щоб налагодити безпечну і постійну логістику військ і боєприпасів, зазначає учасник російсько-української війни і майор запасу Олексій Гетьман.

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ докладають усіх зусиль для підготовки наступального плацдарму на Крим, але якісно захистити їх зможуть винищувачі F-16, які відганятимуть бомбардувальники ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів учасник російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман.

За його словами, ці КАБи дуже ефективні для руйнування захисних споруд, і літаки окупантів запускають їх з відстані в 40 км. Тому якісно розширитися на плацдармі допоможуть саме F-16, які можуть помітити бомбардувальник росіян за 130 км і вдарити по ньому ракетою.

Ці бомби завдають поки що тільки психологічного тиску, зазначає військовий, адже українські підрозділи постійно переміщуються, щоб не стати ціллю. Проте вибухають такі заряди дуже гучно і здатні психологічно тиснути навіть на досвідчених бійців.

"Нам потрібно збудувати плацдарм розміром 20 на 20 км, щоб налагодити безпечну та постійну логістику військ і боєприпасів, — зазначає майор запасу. — Зараз українські герої намагаються облаштувати цю територію і постійно відбивають атаки ворога, зокрема використовуючи контрбатарейну боротьбу".

КАБів у росіян багато, наголошує Олексій Гетьман. У нас теж є щось подібне, але не в такій кількості, тому ЗСУ воліють використовувати більш точну, як скальпель, але не менш потужну і далекобійну артилерію західних партнерів проти ворога.

За словами Олексія Гетьмана, ЗСУ намагаються відтіснити артилерію ворога, щоб вона не мала змоги обстрілювати Херсон і ті захисні споруди, які планують розмістити на плацдармі. Він зазначає, що це все ще підготовка, а не повноцінний плацдарм, тому не треба перебувати в стані "перегрітих очікувань".

Експерт акцентує, що зараз українським силам на цій ділянці протистоїть так зване угруповання "Днепр" російських окупантів, що складається з десантників. Як відомо, це сили прориву і швидких наступальних дій, тож, каже майор запасу, вони всіма силами намагатимуться витіснити українців на правий берег і не дати розширити плацдарм. Але попри всі атаки поки що агресору це не вдається.

Повний випуск розмови з Олексієм Гетьманом незабаром буде опублікований на YouTube-каналі "Фокусу".

Раніше Фокус розповідав, що під час нещодавньої масованої атаки по Києву росіяни використовували "шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Також ЗС РФ почали фарбувати свої БПЛА в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби.