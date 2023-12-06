Зміцнити військо та замінити бійців: ветеран АТО про причини посилення мобілізації в Україні

Щоб переломити хід війни у 2024 році, Україні треба замінити не тільки втомлених бійців на фронті, але й подвоїти кількість саме армії, яка воює, стверджує ветеран Євген Дикий.

Посилені мобілізаційні заходи влада проводить із метою збільшення українського війська та щоб бійці на фронті змогли відправитися на повноцінну ротацію, бо Силам самооборони критично потрібні всі ці дві речі. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт і ветеран АТО Євген Дикий, який зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

За його словами, у бійців, які стримували російських окупантів, сили вже вичерпуються, здоров'я підводить, бо постійні бойові дії — це величезний стрес для фізичного та психологічного стану будь-якої людини. Експерт наголошує, що переважно на фронті останні два роки відвоювала більшість людей середнього віку, бо вони завжди ставали на військовий облік на відмінність від молодшого покоління, яке вважало отримання військового квитка непотрібною формальністю.

Люди, що відвоювали 1.5-2 роки вже фізично та морально зношені, як би цинічно це не звучало, — каже Євген Дикий. — Проте їх неможна просто відпустити до дому не замінивши кимось, бо тоді фронт просто обвалиться.

За твердженням ветерана АТО, ми зараз не "п'ємо каву в Ялті" не тільки через те, що США чи ЄС не надали нам якусь кількість танків, літаків чи іншої зброї у потрібний час, але і через нестачу самих людей.

Всі забули, що в статті Головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного чітко була вказана не тільки кількість потрібної техніки для контрнаступу, але і потрібна кількість людей, — акцентує експерт. — В цій статі було вказано про необхідність у 40 нових бригадах піхоти. Але в тому, що ці 40 бригад не добрали винуваті не Байден чи Шольц, а ми з вами.

Якщо Україна дійсно хоче наступати й звільняти території, бо іншої альтернативи крім цього немає, окрім тотальної російської окупації та припинення існування як нації та держави, то постійно бути в обороні для ЗСУ не варіант, наполягає Євген Дикий. Може рік, може два українська армія зможе тримати оборону, але далі може статись все ще завгодно: від обрання Дональда Трампа на президентство в США і припинення допомоги, до зміни політики ЄС, бо вже зараз Нідерланди відмовляються надавати нам 42 літаки F-16.

І чого ми дочекаємось в глухій обороні?, — питає ветеран. — Того самого 2025 року, на який робить ставку Путін, щоб наростити сили та повністю нас захопити.

Україна має скористатись шансом переломити хід війни у 2024 році, але для того нам треба замінити не тільки втомлених бійців на фронті, але й подвоїти кількість саме воюючої армії, акцентує Євген Дикий. До речі, він каже, що українці часто забувають, що ми зараз воюємо, і воюємо успішно, значно меншими людськими ресурсами, ніж ворог.

Євген Дикий нагадує, що українська армія зараз має у своєму складі мільйон бійців — це загальна кількість. Окупанти тільки на лінії фронту зосередили понад 450 тисяч своїх вояків і це не враховуючи тилові війська, технічний, медичний ті інший персонал, а також поранених, які лікуються і знову підуть в бій та бійців на ротації. А український мільйон вже охоплює все перераховане, в тому числі війська, що тримають кордон з Білоруссю, каже ветеран.

Експерт каже, що за американськими стандартами на одного активно воюючого солдата доводиться 11 військових, що його забезпечують всім необхідним. Євген Дикий наголошує, що якщо ми "профукали" мобілізацію у цьому році, то треба виправити ці помилки, перш за все в собі, щоб у 2024 році дати гідну відсіч окупантам.

Повний випуск розмови з Євгеном Диким незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус повідомляв, що нардепи пропонують надсилати повістки електронною поштою або рекомендованим листом, щоб підсилити мобілізацію. У призовній кампанії можуть задіяти листонош і сповіщення по sms.