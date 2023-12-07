"Не обійшлося без жінки": експерти припустили, як могли ліквідувати Киву

Загибель екснардепа Іллі Киви, за інформацією джерел — спецоперація СБУ. За версією експертів, серед виконавців могла бути жінка, оскільки політик відчував до них слабкість.

Джерела Фокуса, знайомі із ситуацією, повідомляли, що Киву ліквідували українські спецслужби. Політика вбили зі стрілецької зброї.

За словами колишнього офіцера СБУ Івана Ступака, подібні спецоперації можуть планувати близько півроку. Об'єкт обирають за принципом пріоритетності. У спецслужб є список тих, хто становить загрозу для національної безпеки України. За об'єктом встановлюють стеження, з'ясовують, чим він займається, з ким спілкується, яка в нього кількість охорони.

"Щоб вистежити Киву, потрібно було поїхати в Москву, подивитися, де він живе, в яких умовах. При цьому врахувати, що там величезна кількість поліцейських, фсбшників, які постійно перехоплюють телефонні дзвінки. Це божевільний тиск, тому операцію могли планувати з червня 2023 року. Далі з'ясували розпорядок дня Киви: коли бігає, ходить у тренажерний зал, у сауну, п'є каву. Важливо зрозуміти систему, яка є у будь-якої людини. Думаю, в операції не обійшлося без жінки. Це відома слабкість Киви. Із жінкою чоловік розслабляється. А у випадку з Кивою, жінка могла бути виконавцем, оскільки він би підпустив її близько", — додає Ступак.

Зброю, якою ймовірно вбили політика, могли придбати на чорному ринку, вважає експерт. Реалізувати завдання за допомогою пістолета було простіше, ніж отруїти екснардепа. Ступак додає, що для російської сторони вбивство Киви — серйозний прецедент, оскільки його ліквідували не на окупованій території, а в столиці, яку охороняють сотні фсбшників.

"Зараз важливо, щоб виконавці благополучно залягли на дно, тому що їх шукають. Вивчають трафіки телефонних розмов, дивляться записи з камер відеоспостереження з розпізнаванням облич — таких у Москві повно, чергують на станціях метро, в аеропортах — загалом, працюють", — резюмує експерт.

Нагадаємо, 6 грудня, стало відомо про смерть колишнього нардепа Іллі Киви. Тіло полтика знайшли на території елітного заміського комплексу в Підмосков'ї. Пізніше інформацію про смерть Киви підтвердили в ГУР Міноборони України. За словами Юсова, доля політика наздожене й інших зрадників України.

Про те, як проводять спецоперації з ліквідації злочинців і чи потрібне для цього правове поле Фокус розбирався в матеріалі Після смерті Киви: хто зі зрадників України має побоюватися розплати .

Також Фокус раніше писав про те, чим був відомий екс-нардеп Ілля Кива. Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ політик втік до Росії і закликав до ядерного удару по Україні.