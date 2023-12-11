Третя хвиля наступу до Нового року: що чекає на Авдіївку найближчими днями

Війська РФ збільшили концентрацію сил під містом за рахунок найбоєздатнішої групи "Південь", у складі якої майже 160 тисяч солдатів. Поки що головним досягненням окупантів став вихід до очисних споруд, але в майбутньому ситуація може змінитися. Фокус з'ясував, наскільки реальна перспектива оточення міста.

Наступ російських військ на Авдіївку триває, бої точаться на південь від Красногорівки, біля села Новокалинове, біля околиці Авдіївського коксохімічного заводу і в промисловій зоні.

Військовий оглядач німецького таблоїду Bild Юліан Рєпке і російські воєнкори пишуть про нібито проникнення ЗС РФ у місто з північного сходу і захоплення частини дачного селища.

ЗСУ відбили під Авдіївкою за останню добу 49 атак ворога

"Українські сили ведуть бій з окупантами за допомогою танків, їм довелося відступити від однієї із захоплених будівель", — зазначає німецький журналіст.

Пропагандисти говорять про закріплення окупантів у селищі Степове, просування за залізницею і звуження кільця оточення навколо Авдіївського укріпрайону.

"Північніше ЗС РФ увійшли в межі міста Авдіївка і ведуть бої на околицях приватного сектора", — пишуть у проросійських пабліках.

Генштаб ЗСУ офіційно не підтверджував вхід загарбників в Авдіївку. У Силах оборони України Таврійського напрямку стверджують, що ЗСУ стримують натиск ворога: під Авдіївкою за останню добу відбито 49 атак.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський визнає складність ситуації: воєначальники вирішують, як забезпечити стійкість оборони і зберегти життя воїнів.

Опитані Фокусом військові аналітики констатували незначні успіхи росіян у боях за місто. За оцінками полковника ЗСУ в запасі Романа Свитана, основним досягненням ЗС РФ став вихід до очисних споруд Авдіївки.

"Вийшли на запах так би мовити. В іншому укріпрайон тримається і до весни його не візьмуть. Єдине, на що вони здатні — знищити місто керованими авіабомбами (УАБ). Тоді ЗСУ відійдуть на захід і продовжать тримати ділянку під вогневим контролем", — пояснює він Фокусу.

Схожа бойова ситуація в Мар'їнці: ЗСУ стоять на кількох західних вулицях із напівзруйнованими будинками, куди не прилітають артснаряди й УАБ.

"Інша частина Мар'їнки знищена, росіян у ній немає. Вони можуть туди забігти, поставити триколор і втекти. До такого стану вони можуть довести Авдіївку, для цього знадобиться велика витрата боєприпасів", — підкреслює Світан.

Третя хвиля наступу на Авдіївку почнеться до Нового року

Концентрація російських сил і засобів у районі Авдіївки збільшується: під містом ЗС РФ зосередили найбоєздатнішу групу "Південь" із майже 160 тисячами особового складу, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Щоб посилювати тиск на Авдіївку, як донора використовують сили 90-ї танкової дивізії з групи "Центр". З резерву також вивели 74-ту стрілецьку бригаду зі складу 41-ї загальновійськової армії в Луганській області. Усе це свідчить про перегрупування і доукомплектування підрозділів, які втратили боєздатність.

"До нового року може повноцінно розпочатися третя хвиля наступу на місто. У північному секторі у росіян є перспектива прориву на Степове, але поки вони не закріпилися на околицях села", — зазначає Коваленко.

Найбільш укріпленим об'єктом на півночі залишається Авдіївський коксохім. Військові РФ туди можуть зайти, але не закріпитися, акцентував увагу експерт.

Після зимових свят можливе посилення тиску живої сили ворога. Для цього ймовірне використання в боях угруповання "Захід", що діє на Куп'янському напрямку, і виведення сил із Бахмута.

Коваленко не виключає, що в новому році наступальне угруповання росіян збільшиться до 60 тисяч осіб. Це створить реальну загрозу виходу на Степове, Бердичі, Північне і Тоненьке. Можливий вихід на вогневий контроль логістичної артерії 0542, яка постачає гарнізон в Авдіївці.

Захоплення Авдіївки та Куп'янська: чи буде подарунок Путіну?

Російська армія отримала завдання захопити Авдіївку і Куп'янськ до президентських виборів у Росії в березні 2024 року, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що військове командування хоче продемонструвати росіянам успіхи на Донбасі, щоб зберегти чинний режим у Кремлі і показати виборцям підтримку Володимира Путіна з боку російських військових.

Проте істотного просування в останні дні росіяни не показали. Дедлайни з окупації міста вже зривали: перший раз це було було 14 грудня, коли Путін мав офіційно оголосити про намір балотуватися на пост президента, розповів Фокусу ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Тепер терміни пересунули на 15 березня, до початку голосування. Чи вдасться їм узяти два міста? Думаю ні, тому зараз швидко готують "план Б" на чолі з главою Міноборони Сергієм Шойгу. Можливо, до березня росіяни відійдуть в оборону", — пояснює він.

Втрати росіян за час невдалих спроб штурму Авдіївки рекордні: вони перевищують Бахмут приблизно на 25%. Якщо середньодобові втрати під час штурму Бахмута були на рівні 776 солдатів, то на Авдіївському напрямку — вже 931.

Нагадаємо, за даними британської розвідки ЗСУ провели успішні контратаки, завдяки яким армія РФ втратила контроль над селом Степове.

Фокус раніше писав, як ЗС РФ намагаються розширити оточення Авдіївки з боку села Первомайське. Окупанти отримали перевагу в артилерії та FPV-дронах.