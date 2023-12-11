Рукостискання Путіна більше не "чорна мітка": політолог пояснив, чому Захід програє РФ

США та ЄС повинні ввести більш жорсткі санкції проти РФ та країн, що допомагають Путіну, інакше безкарність стосунків грає тільки на руку Кремлю, стверджує експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Візит Володимира Путіна до ОАЕ можна назвати не стільки перемогою РФ, скільки геополітичною поразкою Заходу, адже арабські країни бачать, що від ЕС немає потужних, значно дієвіших санкцій, тож немає жодного страху перед тим, щоб налагодити корисні зв'язки чи підписати контракти з країною-агресоркою. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

Східні країни просто дивляться на приклад Ердогана чи Орбана, які попри засудження на словах від ЄС жодних санкцій за свої зв'язки з Путіним не отримали, — стверджує фахівець. — І хоча для арабських країн український аграрний ринок є важливим, але співвідношення користі, яку можна отримати від нас чи від величезної ресурсної бази РФ буде не на нашу користь.

Якби Захід максимально натиснув би на Росію міжнародна ізоляція Путіна не закінчилась би, а замість цього ми бачимо протилежне, зазначає експерт. Тим більше, що Захід не вводить жодних санкцій проти країн, які допомогають РФ обходити санкції.

А ще тут має вплив і сам 2024 рік, який є роком глобальних виборів, тож керівництво країн зосереджено більше на собі, ніж на геополітичних викликах, — акцентує Максим Несвітайлов. — Хоча питання України все ще популярне, але напередодні виборів політики намагаються розігрувати виключно внутрішній порядок денний.

За словами експерта-міжнародника, відносини з Путіним залишаються токсичними, але вже не є "чорною міткою" як це було ще декілька місяців тому. Тоді було важко собі уявити, щоб після так званого "заколоту Пригожина" хтось вважав Путіна сильним.

Але ворог вчиться на своїх помилках і зробив дієві висновки, — зазначає фахівець. — Більшість аналітиків сходиться в тому, що Путін ще більше укріпив свою владу і активно ставить всю країну на військові рейки, тай ще третину бюджету планує витратити на війну.

На всі ці виклики від РФ конгрес США провалює чергову допомогу України, каже політолог, бо там починається фаза передвиборчої кампанії. А оскільки європейські партнери діють з оглядкою на США і бачать їхню розгубленість і відсутність сконцентрованості на Україні, то й самі починають замислюватись, що занадто багато опікуються нашою країною, підсумовує політолог.

Повний випуск розмови з Максимом Несвітайловим незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що Леонід Кучма вважає нереальним, що Володимир Путін піде на мирні переговори щодо України. Український експрезидент пояснив, що якщо очільник Кремля погодиться на мирні переговори, йому доведеться відмовитися від того, чого він хотів домогтися в Україні. Це не тільки захоплення земель, а й знищення концепції самої України.