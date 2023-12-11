"Чи живий Путін, чи мертвий — немає значення": у РФ живе "колективний Путін", — експерт-міжнародник

Навіть якщо у свої сто років Путін буде правити Росією ніхто не поставить запитань чому так відбувається і чого він не старіє, каже політолог Максим Несвітайлов.

Наявність двійників у президента РФ Володиміра Путіна — це нормальна практика для тиранів, але проблема в тому, що персона самого президента РФ, точніше правдивість її існування великого значення для росіян немає, адже у них у всіх живе "колективний Путін". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експер-міжнародник, політолог Максим Несвітайлов.

Якщо уявити, що Путін залишиться при владі після свого столітнього ювілею, то росіяни будуть впевнені, що це цілком нормально, — зауважує фахівець. Вони просто будуть говорити, що у РФ така чудова медицина, що дозволяє їхньому президентові не старіти.

У Росії вся система соціуму і влади зав'язана на культі особистості, тому це проблема "колективного Путіна", який живе в голові більшості громадян РФ, каже політолог. А поки у РФ є один з найбільших ядерних арсеналів, великі запаси природних ресурсів, по цей час легітимність Путіна, ким би він не був насправді, двійником чи трійником, будуть визнавати в тому числі й західні країни. Якщо з Москвою не розірвали стосунки навіть після нахабного і кривавого вторгнення в Україну, то не розірвуть і з "клоном Путіна".

Мало того, зазначає Максим Несвітайлов, якщо Україна повністю переможе, то це буде лише передишка, адже "колективний Путін" не дасть заспокоїтись росіянам і вони через деякий час знову вторгнуться на наші терени. Тим більше зараз Путін відчуває, що підтримка України вже не така концентрована, тому 2024 рік буде нашою перевіркою на сталість та стійкість, каже політолог.

З другого боку експерт сподівається, що черговий пакет допомоги від США все ж таки буде розблокований і прийнятий конгресом країни до 25 грудня 2023 року. Україна опиналась своєрідним заручником передвиборчої кампанії у США і зараз йдуть своєрідні торги у конгресі, щоб вибити якісь преференції задля демонстрації перед електоратом.

Якщо все буде добре, то США виділять нам $60 млрд чистої фінансової допомоги, каже Максим Несвітайлов. — Але щоб нам дійсно можна було швидко видавлювати російських окупантів треба приблизно $350 млрд щороку.

Експерт нагадує, що весь військовий бюджет США складає приблизно $850 млрд з яких $500 йде на Пентагон, а інші гроші розподіляються по інших військових напрямках. Отже, такий ідеальний за об'ємом пакет допомоги ніхто просто фізично не здатний виділити, навіть США. Але ці $60 млрд дуже важливі для нашої підтримки, плюс до них буде допомога і від інших країн, зазначає експерт.

Повний випуск розмови з Максимом Несвітайловим незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що Леонід Кучма вважає нереальним, що Володимир Путін піде на мирні переговори щодо України. Український експрезидент пояснив, що якщо очільник Кремля погодиться на мирні переговори, йому доведеться відмовитися від того, чого він хотів домогтися в Україні.