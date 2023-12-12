Слід спецслужб РФ: в СБУ розповіли, хто стоїть за кібератакою на "Київстар"

Через хакерську атаку на мобільний оператор відкрито кримінальне провадження за вісьмома статтями. Кіберфахівці СБУ допомагають співробітникам компанії боротися з наслідками.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на мобільний оператор "Київстар" за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Про це Фокусу розповіли в пресслужбі відомства.

Одразу після інциденту до офісів компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ та задокументувала всі обставини атаки. Одна з версій, яку зараз перевіряють слідчі СБУ, — слід російських спецслужб.

Звинувачення висунули за такими статтями:

ст. 361 (втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

На місці події працюють кіберфахівці СБУ. Вони допомагають співробітникам "Київстару" та координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

Нагадаємо, оператор "Київстар" повідомив про масштабний збір у роботі вранці 12 грудня. У користувачів мережі зник зв'язок та інтернет. Перестав працювати і сайт компанії.

Фокус уже писав, що хакерська атака сильно пошкодила IT-інфраструктуру мобільного оператора "Київстар". Компанія не може сказати, коли відновить роботу в штатному режимі.