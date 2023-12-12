Без повітряної тривоги: хто в Україні залишився без оповіщення про загрозу через збій у "Київстарі" (мапа)

В Україні через хакерську атаку на "Київстар" перестала працювати система оповіщення про повітряну тривогу. Постраждали населені пункти в Київській області, а також Суми, Дніпро, Черкаси та Умань. Фокус з'ясовував, як українців інформуватимуть про небезпеку.

Після масштабної хакерської атаки на "Київстар" вранці 12 грудня у користувачів по всій країні зник зв'язок та інтернет. Повідомлялося про сильне пошкодження IT-інфраструктури мобільного оператора, через що компанія не змогла сказати, коли точно відновить роботу в штатному режимі.

Крім проблем зі зв'язком, у деяких населених пунктах України перестала працювати система оповіщення про повітряну тривогу.

Бориспіль, Суми, Дніпро — сповіщатимуть через гучномовці

У Київській області збій у роботі системи оповіщення населення про повітряну тривогу стався в Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі, Володарці, а також у Бориспільському районі в Гірській територіальній громаді. Інформацію Фокусу підтвердили у пресслужбі Київської ОВА.

У цих населених пунктах про сигнали повітряної тривоги сповіщатимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС.

За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, точкові вимкнення системи оповіщення є в Борисполі та ще в 75 населених пунктах. Там сигнал повітряної тривоги дублюватиметься іншою системою оповіщення.

Збої є і в інших українських містах. У пресслужбі Сумської міськради Фокусу підтвердили, що в місті, а також найближчих населених пунктах, які входять у Сумську територіальну громаду, виникли проблеми із сигналом "Повітряна тривога". Сповіщати жителів у разі небезпеки будуть патрульні поліцейські та співробітники ДСНС на автомобілях із гучномовцями.

Фото: Фокус

У Дніпрі, де також виникла проблема із системою оповіщення населення про повітряну тривогу, рекомендують уважно стежити за інформацією в офіційному телеграм-каналі СИРЕНА. ДНІПРО. А у вайбер-спільноті за посиланням.

Також, за інформацією міськради Дніпра, сигнал "Повітряна тривога" оголошуватимуть на радіо "Байрактар", "Хіт-ФМ" і на телеканалі "ДНЕПРОTV".

Черкаси — частково збій, Умань — повністю

Частково збій у системі оповіщення про повітряну тривогу стався в деяких районах Черкас. За інформацією голови ОВА Ігоря Табурецького, сигнал буде погано чути в районі ЧНУ, обласної лікарні, залізничного вокзалу, по вул. Сумгаїтській від Академіка Корольова до Прикордонника Лазаренка.

Повністю система оповіщення не працює в Умані. Там про тривогу інформуватимуть поліцейські та рятувальники за допомогою гучномовців.

Відстежувати повідомлення про повітряну тривогу можна також через спеціальні додатки, місцеві телеканали та радіо.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на мобільний оператор "Київстар" за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Про це Фокусу повідомили у пресслужбі відомства.

Одразу після інциденту до офісів компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ і задокументувала всі обставини атаки. Одна з версій, яку зараз перевіряють слідчі СБУ — слід російських спецслужб.

Фокус також писав, що наслідки хакерської атаки на мобільну мережу ніяк не позначаються на роботі військовослужбовців.