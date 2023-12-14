Україна отримає ППО, але не перейде в оборону: треба чекати розблокування допомоги від США, — експерт

Поки американці не вирішать поставляти Києву ракетні комплекси дальністю у 500 км, європейці не наважаться зробити щось подібне самостійно, зазначає воєнний оглядач Георгій Тука.

Норвегія планує передавати Україні системи протиповітряної оборони NASAMS, а до кінця цього року і німці пообіцяли розгорнути ще один дивізіон ракетних систем Patriot, але це зовсім не сигналізує про те, що Європа підштовхує Україну до суцільної оборони. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів воєнний оглядач Георгій Тука.

Експерт зазначає, що, наприклад, всі дії Німеччини були вторинними після дій США чи Британії. Проте зараз рішення з боку США застопорились через протистояння в Конгресі країни, тому Німеччина діє як вважає за потрібне.

"Треба розуміти, що до тих пір, поки американці не вирішать поставляти нам ракетні комплекси дальністю у 500 км, то німці не наважаться зробити щось подібне самостійно, — зазначає Георгій Тука. — Тому доведеться чекати активних дій США, а поки що будемо отримувати саме захисні системи від Європи".

Хоча деякі експерти проводять паралелі між хакерськими атаками на українську інфраструктуру та активними бойовими діями з боку РФ, експерт не вважає, що кібератака на "Київстар" є сигналом, що окупанти задумали щось глобальне.

"Треба розуміти, що військові системи, як, наприклад, системи ППО, жодним чином не залежать від "Київстар", — каже оглядач. — Там працюють зовсім інші засоби зв'язку, хоча такі кібератаки черговий показник того, що проводити важливі народні голосування чи тим більше вибори за допомогою інтернету поки що зарано".

Проблема атаки на "Київстар", на думку Георгія Туки, не стільки в тому, що люди опинились без зв'язку, скільки в тому, що низка державоутворюючих системних установ використовуючи мережі мобільних операторів обмінюються важливою інформацією.

Що стосується активного використання диверсійно-розвідувальних груп з боку окупантів, які все частіше заходять на нашу території з півночі, то це не показник того, що агресор планує глобальний наступ. Про накопичення сил армії РФ на півночі жодної інформації немає, стверджує Георгій Тука. Він нагадує, що українці активно використовують ДРГ для заходу на ворожу землю і в умовах війни така практика є нормальною.

Повний випуск розмови з Георгієм Тукою незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ стане більш залежною від Китаю, якщо почнеться війна між Індією та Пакистаном. КНР встане на підтримку Пакистану і заборонить Росії будувати свою економіку з Індією, на що так розраховував Путін.