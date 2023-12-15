Гранати в сільрадах здадуться квіточками: як військові реагуватимуть на несправедливість влади

Те, що сталося в сільраді на Закарпатті, — це результат маси суспільних проблем в Україні. Починається все з безконтрольного обігу вибухівки і закінчується непрацюючими програмами по роботі з ветеранами війни, а також корупцією влади. Фокус розбирався, як запобігти таким подіям у майбутньому.

Депутат Керецьківської сільради Мукачівського району Закарпатської області під час засідання кинув три гранати в тісній кімнаті, де зібралися його колеги. Судячи з відео в соцмережах із місця події, присутні в кімнаті взагалі не надали значення тому, що чоловік розкидав боєприпаси один за одним.

Український журналіст Віталій Глагола уточнив, що вибухи влаштував Сергій Батрин, депутат від партії "Слуга народу". Унаслідок цього поранення дістали 26 осіб, із них 6 — у важкому стані. Батрин відбувся несмертельним пораненням у живіт, інший депутат — у дуже важкому стані через потрапляння осколка в голову.

Перед вибухом Сергій Батрин вимагав від депутатів звіту за бюджет 2023 року, а за кілька хвилин до вибухів він доводив неприпустимість виділення сільському голові Михайлу Мушці щомісячних надбавок і премій у розмірі 100% від зарплати.

Відомо, що за кілька днів до інциденту Батрин критикував рішення закласти в бюджет 100 тисяч гривень для директора місцевого комунального підприємства. За його словами, ці витрати абсолютно необґрунтовані — в одному із сіл громади кілька років не вирішується проблема з водою, а директори лише виписують собі гроші.

"Написали, що в селі Кушниця знову немає води шостий день. Я кажу — звертайтеся до старости. Люди відповідають: до кого звертатися, якщо він за три роки нічого не зробив... Люди просто роблять усе своїми силами. Не розумію, якщо вас це влаштовує, заради Бога, але води у вас немає. Мають бути якісь пояснення, не можна просто так це відпускати. Потрібно за себе боротися, цікавитися і тоді все буде добре", — говорив депутат.

Дешеві гранати: скільки вибухівки у вільному обігу?

Гранат та інших вибухівок на українському чорному ринку з 2014 року з'явилося досить багато. Опитані Фокусом експерти говорили, що реальні обсяги просто неможливо порахувати і йдеться щонайменше про шестизначні цифри.

"Вибухові речовини ніде не "світяться", їхня ціна — від 400 до 500 гривень. На фронті їх міняють навіть на цигарки", — зазначав голова Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Фахівець попереджав, що пов'язані з такою доступністю вибухівок проблеми загостряться і вже зараз треба готуватися до напливу нелегальних вибухових речовин із зон бойових дій.

"Трофеї гранатомети, кулемети, танки, а ви говорите про гранати... Така реальність війни", — зауважував Учайкін.

Багато хто навчився стріляти: які висновки краще зробити з трагедії?

Ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович звертає увагу, що Батрин міг служити у 128-й окремій механізованій бригаді. Він отримав інвалідність і намагався отримати соціальну допомогу.

"Його не захотіли слухати, він знайшов спосіб привернути до себе увагу. Наприкінці війни повернуться тисячі розмотаних морально операторів дронів. А від FPV і на машині вже не втечеш. Це — ціна за втрату сенсу і гідності", — зазначив він.

Експерт Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко в бесіді з Фокусом називає подію на Закарпатті знаковою для всієї країни і точно не останньою.

"Чоловік зайшов у приміщення, де сидять депутати сільради і не звертають на нього уваги ні коли він просить слова, ні коли він кидає гранати. Усі продовжують спокійно займатися своїми справами. Це квінтесенція ситуації, в якій перебуває Україна, ігноруючи грізні знаки і чинники до 2014 року і після", — міркує експерт.

Військові з посттравматичним синдромом, які повернулися з фронту і доведені до крайнощів, у разі постійної соціальної несправедливості розв'язуватимуть проблеми у зрозумілий їм спосіб, додає він.

"Багато українців мають навички снайперської стрільби, запуску дронів тощо. Реакція на несправедливість влади може бути дуже жорсткою. Але ці підходи перекинуться і на побутові питання: не сподобався сусід, який сидів у тилу і тримав бізнес — кинув йому гранату і все", — наголошує Романенко.

Експерт переконаний, що чинній владі треба якомога швидше виробляти правильну політику щодо роботи з ветеранами російсько-української війни.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловік узяв гранату і зайшов із нею до місцевого військкомату. Він погрожував підірвати боєприпас і висмикнув із нього чеку, але його вдалося вивести на вулицю.

У Святошинському районі Києва на початку грудня чоловік погрожував сусідові гранатою. Поліцейські вилучили в нього гранату Ф-1 із запалом, а у квартирі знайшли понад 100 набоїв різного калібру.