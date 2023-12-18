Не вистачає людей та снарядів: Авдіївку можуть здати до Нового року, — ветеран АТО Євген Дикий

При штурмах міста під Донецьком окупанти не рахуються з втратами й для них ця операція вже перетворилася на черговий Бахмут, каже експерт.

Окупанти сконцентрували свої військові та інформаційні атаки навколо Мар'їнки та Авдіївки через високий політичний інтерес саме до цих ділянок фронту з боку влади РФ і утримувати їх Силам оборони України все складніше, тому що не вистачає людей та набоїв. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

"Як відомо, "государ імператор" вимагає доповідати, що там з Авдіївкою і Мар'їнкою, тому російські генерали поспішають за переможними реляціями, хоча армія РФ повністю не контролює цю місцевість, — зазначає ветеран АТО. — Проте, ситуація залишається дуже складною і ймовірно ЗСУ можуть відійти звідти ще до Нового року".

За словами Євгена Дикого, на цих напрямках зараз не вистачає ані людей, а ні боєприпасів. Якщо ще два місяці тому основною проблемою був брак особового складу, але "м'ясні атаки" ворога вдавалось відбити великим запасом боєприпасів, то тепер не вистачає й артилерійських снарядів.

Проблема з боєкомплектом має суто зовнішній характер, зазначає експерт, адже гроші від попереднього траншу США поступово закінчуються, а гарантій, що Конгрес швидко проголосує за нову допомогу немає. А з проблемою особового складу нам не можуть допомогти, а ні президент США Джо Байден, а ні прем'єр Німеччини Олаф Шольц — це результат нашої недомобілізації.

"Щоб переломити ситуацію треба завести свіжі підрозділи, а у нас їх просто немає, — каже Євген Дикий. — Тому я не виключаю, що Авдіївка, яка була такою собі природньою фортецею та вистояла з 2014 року, буде покинута нашими військами".

Експерт сподівається, що за час, поки українські герої тримають оборону в Авдіївці вдасться закінчити спорудження другої лінії оборони й тоді відхід не буде занадто трагічним, адже це виступ вглибину лінії оборони супротивника і такий відхід не прориває наш фронт, а вирівнює його.

Ще один момент, на якому наголошує ветеран АТО полягає в тому, що при взятті Авдіївки окупанти не рахуються з втратами й для них це вже є черговий Бахмут. Чим більше таких "м'ясних штурмів" буде перемелено ЗСУ, тем менше у ворога буде "м'яса" для наступу на наступні позиції, зазначає експерт.

Повний випуск розмови з Євгеном Диким незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

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