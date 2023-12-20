Міністри воєнного часу: як експерти оцінили чиновників, що впливають на фронт

На думку експертів, опитаних " Фокусом", одним із найефективніших міністрів у 2023 році став віцепрем'єр Михайло Федоров, який успішно впровадив програму "Армія дронів", що стала спочатку серйозним викликом для державних структур.

Фокус склав Рейтинг міністрів України, куди увійшли глави міністерств, які безпосередньо впливають на фронт у 2023 році. Експерти дали оцінки діяльності силовиків в умовах воєнного часу.

Експерти використовували 10-бальну систему для оцінки роботи міністрів і керівників державних відомств. Рейтинг кожного чиновника було підраховано шляхом підсумовування балів, отриманих від експертів, і ділення цієї суми на кількість оцінювачів. У результаті рейтинг міністрів, відповідальних за силовий блок, за версією опитаних "Фокусом" експертів, має такий вигляд:

віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — 8 балів;

міністр оборони України Рустем Умєров — 6,5 бала;

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко — 6 балів;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин — 4 бали.

Михайло Федоров — 8 балів

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров входить до числа міністрів, роботу яких експерти оцінили вище за інших — 8 балів. Федоров сфокусувався на програмі "Армія дронів" з початку повномасштабного вторгнення. Експерти зазначають, що розвиток цього проєкту є ключовим досягненням Мінцифри за останній рік. Тут Федоров зумів впровадити ефективні рішення, які стали викликом для державних структур.

Однак експерти також виділяють недоліки в роботі міністра. Зокрема, сумніви викликають деякі проєкти Мінцифри у сфері кібербезпеки, такі як застосунок "Дія". На думку експертів, він не відповідає стандартам безпеки та захисту даних.

Оцінювали:

Юрій Касьянов , офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник проєкту A.Drones.

, офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник проєкту A.Drones. Костянтин Корсун , фахівець з інформаційної безпеки, співзасновник компанії "Бережа Сек'юріті".

, фахівець з інформаційної безпеки, співзасновник компанії "Бережа Сек'юріті". Валерій Яковенко , співзасновник і керуючий партнер групи компаній DroneUA.

, співзасновник і керуючий партнер групи компаній DroneUA. Галина Петренко, директор ГО "Детектор Медіа".

Рустем Умєров — 6,5 бала

Міністр оборони України Рустем Умєров після вступу на посаду заявив про цифровізацію армії. Він обіцяв впровадити електронні військові квитки, запустити єдиний реєстр призовників і здійснити електронну взаємодію з ВЛК. Це була спроба, яку робили і його попередники. Але Умерову вдалося зібрати чудову команду, що, на думку експертів, допоможе швидко і якісно перезавантажити відомство.

Фото: Facebook

Однак попри це, є деякі невирішені питання. Нова концепція військової кадрової політики була підписана Рустемом Умеровим до виконання старої, яка була запланована до 2025 року.

Команда міністра зіткнулася з необхідністю розв'язати безліч завдань, включно з боротьбою з корупцією в центрах комплектування та системі медзабезпечення ЗСУ. Важливо також переконати західних партнерів продовжувати постачання озброєнь. Експерти підкреслюють, що оцінювати ефективність Умерова заздалегідь складно через безліч завдань, що стоять перед Україною в умовах війни, що триває.

Оцінювали:

Владислав Селезньов , полковник запасу та ексспікер Генштабу ЗСУ.

, полковник запасу та ексспікер Генштабу ЗСУ. Олексій Гетьман , ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ.

, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ. Сергій Кузан , голова Українського центру безпеки і співробітництва, військовий експерт.

, голова Українського центру безпеки і співробітництва, військовий експерт. Віктор Ягун , колишній заступник голови СБУ, військовий експерт.

, колишній заступник голови СБУ, військовий експерт. Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва.

Ігор Клименко — 6 балів

На початку 2023 року МВС пережило трагедію — загибель керівництва в авіакатастрофі, спричинену, як стверджує ДБР, недбалістю відповідальних за безпеку польотів. Призначення Ігоря Клименка міністром, будучи керівником Національної поліції, було екстреним, що зробило його першим кадровим поліцейським, який очолив систему органів внутрішніх справ за дев'ять років. Експерти, відзначають цей перехід, звертаючи увагу на важливість знання Клименком внутрішніх систем і водночас наголошуючи на нестачі стратегічного бачення розвитку та ролі міністерства в період війни та процесів деокупації.

Експерти наголошують на загальній неефективності роботи міністра і міністерства у 2023 році, вказуючи на внутрішні проблеми і відродження корупції, хоча Клименко уникнув великих скандалів.

Водночас виділяється робота окремих частин міністерства: експерти позитивно відзначили роботу патрульної поліції та героїчну роботу рятувальників у прифронтових зонах.

Оцінювали:

Євген Крапівін, експерт Центру політико-правових реформ.

експерт Центру політико-правових реформ. Назар Мартинюк, адвокат.

адвокат. Андрій Черноусов, експерт Харківського інституту соціальних досліджень.

експерт Харківського інституту соціальних досліджень. Володимир Фесенко, політолог.

Олександр Камишин — 4 бали

Міністерство стратегічного промислового розвитку було створено 2020 року. Експерти, опитані Фокусом, висловлюють думку, що сенс цього відомства не дуже зрозумілий, і його діяльність поки що не має значного впливу. Однією з основних проблем є відсутність чіткої сфери відповідальності, оскільки не визначено ключових галузей, важливих для країни на стратегічному рівні.

Аналітики зазначають, що стратегічні галузі економіки — це провідні сектори, які стимулюють розвиток, створюють робочі місця та конкурентоспроможні продукти на світових ринках. Однак у контексті деіндустріалізації української економіки поняття стратегічних галузей стало менш чітким, і в результаті Мінстратегпром вибрав акцентувати зусилля в галузі ВПК в умовах війни.

Експерти також зазначають, що аналіз роботи цього відомства можливий тільки через результати, які або малозначущі, або не публікуються з різних причин.

Оцінювали:

Василь Шевченко, ексзаступник міністра транспорту та зв’язку України.

ексзаступник міністра транспорту та зв’язку України. Олексій Кущ, аналітик Аналітичного центру "Об’єднана Україна".

аналітик Аналітичного центру "Об’єднана Україна". Юрій Продан, ексміністр палива та енергетики.

ексміністр палива та енергетики. Данило Монін, експерт економічних програм Українського інституту майбутнього.

Повну версію Рейтингу Фокуса "Уряд воєнного часу. Як впорався Кабінет міністрів зі своєю роботою у 2023 році" читайте за посиланням.