РФ позбувається "миротворців": навіщо відправляти в Україну 201-шу дивізію з Таджикистану

Найбільший військовий об'єкт Росії за кордоном, 201-а військова база в Душанбе, порожніє. Солдатів і офіцерів кидають на фронт, щоб заповнити втрати під час боїв на сході України. Фокус з'ясував, наскільки цей підрозділ боєздатний і як будуть їм протистояти ЗСУ.

Бойові дії в Україні обертаються масовими втратами живої сили в лавах російської армії. Москва шукає різні способи заповнити їх, іноді вимушено перекидаючи війська з інших баз за кордоном. На захід від Кремінної, в районі Діброви і Серебрянського лісництва були помічені загони 201-ї дивізії ЗС РФ, яку відправили з Душанбе, столиці Таджикистану.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що присутність цих підрозділів в Україні зайвий раз доводить бажання Росії збільшити масштаби протистояння.

Варто зазначити, що розташована в Таджикистані 201-а військова база — це найбільший військовий об'єкт Росії за кордоном. У лютому 2016 року чисельність військового контингенту становила близько 6000 осіб, майже всі були контрактниками. Російські підрозділи розміщені в містах Душанбе і Бохтар, у 2012 році час перебування бази в Таджикистані продовжили до 2042 року.

У вересні 2022 року з бази в Таджикистані могли відправити в Україну до 1 500 солдатів і офіцерів

Одним із головних завдань російських військових була допомога таджицькій регулярній армії в охороні кордонів під час війни талібів із бойовиками угруповання "Ісламська держава" (ІД) у сусідньому Афганістані.

Вважалося, що в разі прориву бойовиків у Таджикистан військові РФ допоможуть прикордонникам відбивати атаки. Крім військових цілей, російська база потрібна була для підтримки режиму таджицького лідера Емомалі Рахмона, який беззмінно править країною з листопада 1994 року, писала "Немецкая волна".

Періодичні репресивні ініціативи Рахмона та впровадження релігійної політики часто ставили країну на межу спалахів протестів. Військові з Росії мали допомогти йому вирішити внутрішні проблеми з безпекою.

Що ще відомо про участь 201-ї дивізії у війні?

Дані про перекидання російського контингенту з бази в Душанбе озвучують не вперше. У вересні минулого року джерела "Радіо Озоді" повідомляли, що звідти відправили в Україну до 1 500 солдатів і офіцерів.

"Можливо, це число змінилося. Наскільки мені відомо, військові мали брати участь у "спеціальній військовій операції" в Україні не більше ніж чотири місяці і повернутися. Але вони досі не повернулися. Кажуть, причина в тому, що їх відправили у відпустку", — розповідав співрозмовник видання.

Українські експерти впевнені, що перекидання на фронт окупантів з інших баз свідчить про провали планів Росії із захоплення України і масові втрати загарбників під час штурмів міст.

"З урахуванням наявності на базі в Душанбе кадрових військових, їх залучення в Україну — цілком логічний крок. Так було з контингентом з Абхазії та Південної Осетії. ЗС РФ не вистачає ресурсів на багатьох напрямках, зокрема під час наступу на Авдіївку, на Лиманському напрямку, особливо коли там послабили другу загальновійськову армію через втрати в 15-й, 21-й і 30-й окремих мотострілецьких бригадах, найбоєздатніших загонів", — розповідає Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Російський миротворчий контингент у Карабасі вивели і тепер уже немає сумнівів, куди його відправлять. Україна посіла перше місце в інтересах Москви, тому Єреван залишився без підтримки в протистоянні з Баку, додав аналітик.

В Африці перебуває багато найманців ПВК "Вагнер", але їх зараз не чіпатимуть, оскільки РФ важливо зберегти контроль у цьому регіоні. Москва сподівається повернути військову присутність у країнах ближнього зарубіжжя після виконання планів в Україні. Але поки вони лише жертвують присутністю в інших регіонах, зауважує фахівець.

Заявлену міністром оборони Сергієм Шойгу мету збільшити армію РФ до 1,5 млн осіб почнуть виконувати після президентських виборів, а відшкодування втрат на фронті потрібно вже сьогодні.

Чи боєздатні російські підрозділи з Душанбе?

Дані про передислокацію російських "миротворців" і військових з інших зарубіжних баз ще жодного разу за весь час повномасштабної війни не вплинули на перебіг бойових дій в Україні.

У разі невдалих операцій в Україні командування РФ просто виведе з ладу черговий боєздатний підрозділ. Підготовка кваліфікованого контрактника вимагає багато часу, адже це не проходження курсу молодого бійця за 3 місяці, каже Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Перекидання 201-ї дивізії з Таджикистану може бути наслідком переговорів Кремля з талібами. Можливо, були домовленості про лінії впливу "Талібану", які не поширюються на Таджикистан.

"Росія в обмін на Таджикистан допомагає талібам зброєю і підтримкою наркотрафіку в країни ЄС", — вважає аналітик.

Військові з 201-ї дивізії ЗС РФ брали участь у бойових діях в Афганістані на боці маршала Абдул Рашида Дустума, колишнього начальника штабу верховного командування афганської армії, підкреслив Снєгирьов.

Маршал вимушено втік з Афганістану до Узбекистану в серпні 2021 року після того, як "Талібан" узяв під контроль місто Мазарі-Шаріф.

Нагадаємо, 20 жовтня під час зльоту з аеродрому в Душанбе загорівся російський військово-транспортний літак Іл-76. Під час розгону в літака вибухнуло колесо, що спровокувало пожежу.

Країни-члени Організації Договору про колективну безпеку не підтримали війну РФ з Україною. Учасники цього союзу також не захотіли проводити миротворчі операції на території тимчасово окупованого Донбасу.