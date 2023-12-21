Мобілізація 500 тис до ЗСУ: чи дійсно на одного бійця треба 1 млн грн, — політолог (відео)

Маючи під час війни армію у мільйон людей питання їхньої ротації постало б само собою, зазначає політолог Ярослав Божко.

Будь-які новини, що пов'язані з мобілізацію можуть сприйматись українським соціумом більш гостро і росіяни у своїй пропаганді в соцмережах вміло цим користуються, розганяючи панічні настрої. Проте треба розуміти, що всі розмови про "півмільйона, яких треба мобілізувати", не означає дійсну мобілізацію в лічені дні або навіть місяці. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Ярослав Божко.

"В Силах самооборони України вже зараз налічується близька мільйона людей, але, звичайно, не всі вони на фронті — це загальна кількість, — зазначає політолог. — Проте багатьом підрозділам потрібен запас бійців, адже без повноцінної ротації, без відпочинку чи заміни поранених, боєздатність буде падати".

На думку Ярослава Божка, озвучена кількість потреб в мобілізації до ЗСУ досить очікувана і цілком доречна, а заяви влади на цю тему були грамотними, адже випередили панічні настрої. Влада своєчасно пояснила все громадянам, щоб вони не піддавались провокаціям на інформаційному фронті про своєрідну "докорінну мобілізацію" всіх навколо. Це реалії існування мільйонної армії, якій потрібна ротація та заміна поранених та вибувших бійців.

На думку політолога, подібна інформація про мобілізацію жодним чином не зіграє негативно на західних оцінках боєвих дій ЗСУ, адже наші партнери й так ніколи не критикували мобілізаційні заходи в країні. Будь-яка адекватна держава розуміє, що подібні заходи є необхідними у воєнний час, коли народу загрожує повне знищення від окупантів.

"В цілому для Заходу цілком нормально підтримати Україну в подібних питаннях, — акцентує експерт. — Партнери розцінюють мобілізацію, як готовність українців і далі боротись за свою державу і незалежність, а не як сигнал, що "все пропало"".

Згідно з кількістю української армії все одно б подібне питання постало б, відзначає фахівець. Навіть якби Україна вела ще більші бойові дії у 2023 році, то проблема поповнення і ротації нікуди б не зникло.

Щодо заяв президента України Володимира Зеленського про необхідність витрат в 1 мільйон гривень на кожного мобілізованого, то, на думку Ярослава Божко, в цю суму увійшло і навчання мобілізованих, їхні амуніція, боєприпаси, зарплатня та багато чого іншого. А ще треба витратити кошти на довезення цих військових на фронт, їхнє харчування, медичне обслуговування, та безліч інших витрат, які несе держава з забезпечення такої великої армії.

"Це також потужний сигнал нашим партнерам, щоб вони не зупиняли фінансову підтримку України, — каже політолог. — Треба розуміти, що Захід не може виділяти кошти на ЗСУ напряму, але виділяючи їх на підтримку української економіки тим самим він допомогає вивільнити гроші на ці потреби саме з українського бюджету".

Раніше Фокус повідомляв, що за словами Валерія Залужного, мобілізацію в Україні потрібно не посилювати, а повернути в колишні межі. З часом бійці на передньому краї залишаються сам на сам, що зовсім не правильно.