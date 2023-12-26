"Лукашенко став денщиком Путіна": Україні треба працювати з білоруською опозицією, — Євген Магда (відео)

Україна має підтримувати білоруські демократичні сили та вести з ними діалог і шукати спільну мову, щоб в Білорусі не прийшов до влади хтось гірший за Лукашенка, вважає директор інституту світової політики Євген Магда.

Всі заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про розуміння Олександром Зеленським необхідності мирних переговорів остаточно зробили з білоруського лідера денщика Путіна. Адже саме від президента РФ лунали та продовжують лунати подібні тези. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив директор інституту світової політики Євген Магда.

За словами експерта, такими заявами Лукашенко бореться за залишки своєї політичної суб'єктності. І хоча, на думку Євгена Магди, президент Білорусі зараз знаходиться "на короткому повідку" у Путіна, той не стане притискати його ще більше, але президент РБ буде намагатись бути якомога кориснішим для свого сюзерена.

"Важливо не забувати, що на території Білорусі розміщена велика кількість російських військових замовлень і весь білоруський ВПК працює в інтересах Кремля, — акцентує експерт. — А це є дуже важливим фактором в цій політичній грі".

На думку фахівця, ключ від змін позиції Лукашенка щодо війни знаходиться у Кремлі, а тому якщо зникне Путін, то в політичній порожнечі разом з ним може зникнути й Лукашенко, а на його заміну може прийти навіть ще більш проросійський президент.

"Це не означає, що я ідеалізую Лукашенка, — зазначає Євген Магда. — Це означає, що Україна має підтримувати білоруські демократичні сили та вести з ними діалог і шукати спільну мову".

При цьому, за твердженням політолога, річ тут не йде суто про Світлану Тихановську. Є ще полк Кастуся Калиновського, який не є єдиним добровольчим білоруським формуванням на боці ЗСУ, але є найпотужнішою медійною силою в цьому аспекті. Крім того, ще є народне антикризове управління Павла Латушки та "Вільні білоруси" Позняка, а також "Європейська Білорусь" Андрея Сальнікова.

Щодо російської опозиції то, на думку експерта, не треба акцентуватись на Навальному, а краще звернути увагу на підтримку поневолених народів Росії. Треба працювати з ними над реалізацією права на самовизначеність, бо в такий спосіб можна реалізувати ідею по демонтажу РФ.

"На відміну від Білорусі Росія є клаптиковою імперією, що створювалась роками і її треба розбирати по клаптиках, як вона і створювалась. — акцентує Євген Магда. — Тому треба обов'язково шукати спільну мову серед національних еліт, які зможуть бути лідерами у своїх регіонах".

Раніше Фокус повідомляв, що Пекін не дозволить РФ використати ядерну зброю. Натомість підтримає РФ таємно технологіями, щоб ще більше зробити з неї васала, вважає політолог.