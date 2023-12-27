"Новочеркасск" знищили західні ракети й в окупантів немає безпечного місця в Криму, — експерт СБУ (відео)

Російський флот тепер ховається в Новоросійську та Сухумі. Проте місцеві бухти непристосовані для військових кораблів і вони можуть постраждати від шторму, каже генерал-майор запасу Служби Безпеки України, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

На кораблі ЧФ РФ "Новочеркасск", який був знищенний Силами оборони України, ймовірно за все був військовий вантаж, але не "тисяча Шахедів". Хоча їх теоретичну наявність можна перевірити за кількістю майбутніх нальотів на Україну. Якщо на кораблі була партія дронів-камікадзе, то запусків цих дронів з боку окупованого Криму поменшає. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу Служби Безпеки України, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

За словами експерта, тепер на морських базах окупантів в Криму просто немає небезпечного для них місця. Цей ворожий корабель знищений за допомогою західних ракет та нашої авіації, яка, до речі, не виходила на відстань дії російських систем ППО і вдало вдарила здалеку по цьому судну.

"Це була дуже складна та кропітка операція, — відзначає генерал-майор запасу. — Адже треба було отримати надійні розвідувальні дані та скоординувати всю роботу з різними підрозділами, що використовувались задля удару по кораблю".

Не дивлячись на не перший удар ЗСУ по морських об'єктах в Криму Віктор Ягун не вірить, що це призведе до якогось бунту моряків, як це було у 1917 році. За його словами, у російських моряків давно вже немає тієї завзятості та сьогодні вони готові помирати за "плюшки" від влади, сподіваючись, що замість них загине хтось інший.

Через вдалі удари ЗСУ по флоту окупантів росіянам довелось відтягнути свої кораблі до Новоросійська та на базу в Сухумі, каже експерт. Але через захоплення Криму Росія навіть нічого там не починала будувати, як треба було б зробити після того, як за строками оренди у 2017 році ЧФ Росії мав би покинути українські території.

Порти Новоросійська та Сухумі непристосовані до довгого стояння військових кораблів подібного класу, адже через шторми в необлаштованих портах їх може бути серйозно пошкоджено, зазначає генерал-майор запасу СБУ. Віктор Ягун наголошує, що бухти в цих місцях відкритого типу, тому штормові хвилі легко доберуться до військових кораблів.

"Зазвичай військові кораблі ставлять один до одного, на відміну від торгівельних суден, — каже фахівець. — Тому зараз росіяни роблять все можливе, щоб якось облаштувати ці бухти".

Раніше Фокус повідомляв, що зараз окупанти в Криму проводять рейди та шукають інформаторів, які могли здати координати корабля "Новочеркасск". За даними партизанів руху "Атеш", до Феодосії прибули російські оперативники.