Путін намагається повернути впевненність: заколот Пригожина принизив президента РФ (відео)

Багато елітарних груп у РФ не хочуть опинитись за "залізною завісою". Путін розуміє, що після заколоту повинен показати їм свою силу на виборах, зазначає політолог Ігор Петренко.

Одна з головних проблем Путіна, який її чудово розуміє, є втрата легітимності після так званого "Маршу справедливості" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, адже люди цей бунт підтримували та не хотіли зупиняти колони військових, а навпаки радісно зустрічали. Таким чином Путін бачить незадоволення елітарних груп чи так званих "веж Кремля". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог та експерт Ігор Петренко.

За його словами, президент РФ зараз намагається активізуватись та зібрати якомога більше людей на своє переобрання у 2024 році. Хоча виборча комісія може намалювати Путіну будь-які цифри, але для нього самого важливо бачити реальний стан підтримки соціуму, зазначає політолог.

"Путіну вкрай важливо повернути впевненість в собі та побачити підтримку народу, — зазначає експерт. — А ще важливо продемонструвати цю впевненість та підтримку громадян різним елітарним групам, щоб у них не визрівали різні ідеї щодо його усунення".

На думку Ігоря Петренка, бунт Пригожина яскраво продемонстрував Путіну, що він не є таким собі непохитним лідером РФ, якому немає альтернативи. Заміна може виявитись зненацька і найстрашніше, що цього альтернативного гравця може підтримати соціум. До того ж бунт Пригожина був наслідком незадоволення деяких елітарних груп, які з різних причин позбулись великого "шматка пирога" в тому числі й через санкції.

"Крім того, багато елітарних груп не хоче опинятись за "залізною завісою" часів СРСР, — акцентує політолог. — Вони хочуть мати спокійні ділові стосунки із Заходом заробляючи в Росії та багатого європейського життя для своїх нащадків".

Оскільки зараз діє багато санкцій і еліти вже це відчули, вони впевнені, що ситуація буде тільки погіршуватись, каже експерт. Крім того, елітарні групи Кремля мають міцні зв'язки із силовим блоком, тому часто виникають протистояння між ФСБ та Міноборони РФ. Путін розуміє, що хтось в силових відомствах дозволив Пригожину вільно рухатись бойовою технікою містами Росії й Путін розуміє, що проявив свою слабкість не знищивши заколотників ще подорозі, а навіть уклавши з ними щось подібне до домовленостей.

Раніше Фокус повідомляв, що Пекін не дозволить РФ використати ядерну зброю. Натомість підтримає РФ таємно технологіями, щоб ще більше зробити з неї васала, вважає політолог Віктор Бобиренко.