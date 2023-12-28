На фронті чекають ротації та поповнення: психолог розповів, хто зламався, а хто вистояв (відео)

Втомленість від війни грунтується на трьох складових: фізичному, психологічному та соціальному рівнях. Тому із державою і суспільством треба налагодити діалог, вважає бойовий психолог Андрій Козінчук.

Оновленого закону про мобілізацію на фронті чекають з нетерпінням, бо всі дуже втомились і чекають, коли відбудеться ротація. Але не всі на фронті розуміють, що тотальної заміни не буде, а скоріше буде поповнення. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів капітан ЗСУ та психолог Андрій Козінчук.

За його словами, бійців "на нулі" (на лінії боєзіткнень) дуже бісять трендові відео в TikTok та інших соцмережах, в яких розповідається, як "відкосити" та як відбалакатись від представників ТЦК, що хочуть вручити повістку. У деяких бійців навіть є злорадство через посилення мобілізації.

"Цікаво те, що у хлопців з ЗСУ, які воюють з 2014 року особливих сподівань чи негативу немає — вони звикли воювати, — підкреслює Андрій Козінчук. — Така дратливість є у тих, хто очікував на швидку перемогу і взагалі сумнівався. чи йти воювати".

На думку психолога, не треба очікувати кінця війни, а треба його робити, наближати. Треба мати дуже регламентований розпорядок дня і займатись тим, що необхідно, а не чекати дива. Ламаються ті, хто перебував у ефемерній радості від швидких перемог.

"Особливо погано вплинув Харків і Херсон, бо коли ЗСУ зупинились на цих містах всі стали їх критикувати та гнати вперед, — наголошує капітан ЗСУ. — особливо дратували постійні статі в західних ЗМІ про контрнаступ. Їм там, виявляється, було видніше, як у нас тут все відбувається на фронті".

Щодо втоми від війни серед військових, то за твердженням психолога, є норми перебування людини у високому психогенному середовищі: відпочинок 2 години в день (не сон), місяць відпустки й інші норми. Все це є в правилах, але в сьогоднішніх умовах без поповнення досягти норм не можливо.

"Ми намагаємось виходити із цієї ситуації завдяки внутрішній ротації, — зазначає Андрій Козінчук. — Але все це накшталт, коли людини виходить з угарного чаду до прокуреного приміщення — кардинальної різниці немає".

Окрім фізичної втоми є ще ментальна втома від критики контрнаступу, від пошуків винних у якихось невдачах та від того, що навіть бійців у формі, що проходять лікування люди питають "а чому ти не на фронті?", відзначає експерт.

З соціальної точки зору теж є проблема, адже, за словами капітана ЗСУ, прибувши на відпочинок боєць бачить навкруги таких саме втомлених, але цивільних людей, які теж не знають, що буде далі.

"Коли боєць йде у формі, то від нього шарахаються чоловіки, бо бачать в ньому воєнкома з повісткою, — каже Андрій Козінчук. — Але якщо зайти до якогось барбершопу у формі та з папочкою, то виявіться, що ніякої черги вже немає".

Тому, відзначає психолог, втомленість від війни як раз і грунтується на цих трьох складових: фізичному, психологічному та соціальному рівнях. Тому із державою і суспільством треба налагодити діалог та чесно казати, за яких умов ми будемо воювати, скільки місяців буде йти служба і чи будуть чіткі відпустки.

І одне з головних питань, яке треба визначити владі, це майбутнє військовослужбовця після війни, акцентує Андрій Козінчук. Адже міністерство у справах ветеранів не працює належним чином, та навіть лікувальний заклад військовослужбовець не може обрати самостійно навіть за власні гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, мета якого — посилити мобілізацію в Україні. Зі слів нардепа Олександра Горенюка, зміни почнуть діяти не раніше весни.