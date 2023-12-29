"Пакувати в бус" не мають права: юрист розповів, що буде за відмову від повістки

Перевірку документів та затримання можуть робити тільки поліцейські. Також вони мають скласти адміністративний протокол про затримання і надати безоплатних адвокатів, каже юрист Ростислав Кравець.

У представників Територіальних Центрів Комплектування (ТЦК) немає повноважень перевіряти документи у громадян. У них немає повноважень когось затримувати, а тим більше забирати до військомату. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

За його словами, перевірку документів та затримання можуть вчиняти тільки поліцейські, але при цьому вони повинні скласти адміністративний протокол про затримання і надавати безоплатних адвокатів. Тому юрист вважає, що в законопроєкті про мобілізацію представникам ТЦК хочуть легалізувати подібні дії, в тому числі складати так звану "базу ухилянтів".

"В українському законодавстві немає поняття "бази ухилянтів", — зазначає Ростислав Кравець. — Якщо особа в розшуку, то є спеціальна база, тому фраза: "ви в розшуку", збентежує законослухняних громадян, бо це не їхня провина, що військовий облік у нас знаходиться в початковому стані".

Як стверджує адвокат, в Україні не передбачений порядок видачі повісток, тому в цьому законопроєкті його автори передбачають їхню видачу навіть в громадських місцях разом з представниками поліції. Але зараз, оскільки немає чіткого порядку вручення, повістки можна вручати будь-де, просто в законопроєкті це "будь-де" вже буде офіційно регламентовано, зазначає фахівець.

Юрист акцентує, що за сьогоднішнім порядком повістка може бути відправлена поштою або кур'єром, або направлена за місцем роботи. Своєю чергою відмова від отримання повістки може трактуватись як спроба ухилення від мобілізації або реєстрації на військовий облік.

За це спочатку накладається штраф приблизно 1200-1500 грн, а при повторній спробі ухиляння вже можуть порушити кримінальну справу "за ухилення від мобілізації". На сьогодні все більше судів дають по цій статті реальні три роки позбавлення волі, зазначає адвокат.

"Таким чином невдовзі вся країна буде сидіти по тюрмах, — відзначає Ростислав Кравець. — Такий підхід не відповідає сучасній ситуації й намагання залякати українців судами призведе до вкрай негативних явищ в майбутньому для суспільства, судової та державної систем України".

Юрист наголошує, що бланк повістки має вже бути заповненим, а вручати її має тільки та особа, яка уповноважена керівником ТЦК на вручення повісток. Те що представники ТЦК заповнюють повістки "на колінках", а на бланках знаходиться факсиміле начальника ТЦК, з точку зору кримінального кодексу є підробкою документів.

Насильне "пакування в бус" представниками ТЦК є повністю незаконним, акцентує Ростислав Кравець, адже трактуються ККУ, як викрадення людини. Тому що, як в черговий раз наголосив експерт, у співробітників ТЦК немає подібних повноважень по затримці чи доставлянню кудись громадян. Але оскільки ніхто представників ТЦК за це не карає, то ситуація тільки погіршується.

Але якщо людині таки вручили повістку, то, за порадою адвоката, громадянин має обов'язково з'явитись і уточнити свої данні в ТЦК, а також пройти медичну комісію. Якщо у людини є відстрочка від мобілізації, то її треба завчасно відправити поштою, цінним листом до ТЦК.

Ростислав Кравець вважає, що провина на недолугій системі військового обліку лежить на тих, хто ним нібито опікувався з моменту Незалежності, а особливо останні два роки широкомасштабної російської агресії. Сами ці люди мають нести відповідальність, а не українці.

"Якщо міністр цифрової трансформації заявляв, що у них є база "Оберіг" і на 95% ця база наповнена даними призовників, то постає питання: чому працівники ТЦК бігають вулицями?, — зазначає юрист. — Це для того, щоб уточнити дані 5%, що до неї ще не увійшли, чи, можливо, все ж таки 95%, про яких немає інформації в цій базі? Навіщо ми своїми податками оплатили цю базу?".

Повна розмова з адвокатом Ростиславом Кравцем незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, мета якого — посилити мобілізацію в Україні. Зі слів нардепа Олександра Горенюка, зміни почнуть діяти не раніше весни.