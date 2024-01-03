Сміх над переселенцями та українською мовою: що не так у жарті "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська

Гумористи-кварталівці представили дівчину з окупованого міста майже безграмотною і нездатною вивчити українську мову. Фокус вирішив дізнатися в експертів, наскільки доречно жартувати про людей, які переходять на українську мову під час війни.

Студія "Квартал 95" потрапила в мовний і сексистський скандал через новорічний номер, у якому висміяла жителів тимчасово окупованого Скадовська. Зал під час шоу сміявся, але пізніше в суспільстві прозвучали негативні оцінки, номер багато хто визнав образливим.

У шоу "Єдиний Квартал 2024" була сценка про дівчину, яка все життя говорила російською мовою і переїхала через велику війну з РФ на Закарпаття.

На початку акторка Ірина Гатун намагається говорити з жителем Закарпаття, артистом Юрієм Великим, українською мовою з помилками в простих словах. Чоловік запитує, звідки вона родом і чому раніше не говорила цією мовою.

Дівчина відповідає: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".

Глядачі в залі сміялися над сценкою "Кварталу 95"

Далі за сюжетом мовні жарти тривають. Переселенка розповідає, що українську мову тільки в школі "волчара", а не вивчала, і тому багато слів уже "позаблювала". Глядачі в залі сміються над постановкою.

Автори мініатюри використали образ дівчини-переселенки, щоб показати мовні помилки українців східних регіонів, які відмовилися від російської мови після початку вторгнення. Виходить, що "Квартал 95" не підтримав, а висміяв прагнення людей опанувати українську мову, невдало обігравши образ переселенця, який утік від війни.

Жарти про "си***ки": реакції на гумор "Кварталу"

Номер студії "Квартал 95" викликав шквал критики. Мер Скадовська Олександр Яковлєв відкрито виступив проти жартів на адресу жителів міста, які й так потерпають від російської окупації.

"Жарти про "си***ків" зі Скадовська, напевно, комусь здаються дуже дотепними. Але нехай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сил вибачитися перед українцями", — заявив мер.

Градоначальник не став озвучувати заклики до активних дій. У відповідь на своєрідний гумор він попросив жителів Скадовська приєднатися до флешмобу "Скадовськ говорить українською" і зачитати що-небудь українською мовою.

Головний редактор херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич діяла рішучіше — подала скаргу до Комісії з журналістської етики на телеканал "1+1" за трансляцію випуску. Вона нагадала, що частина міст сходу і півдня України перебуває під окупацією, зокрема й Скадовськ.

Через суспільний резонанс компанія 1+1 media обіцяла перемонтувати випуск новорічного шоу "Квартал 95" і опублікувати в онлайн-платформах без скандального номера.

"Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців", — ідеться в заяві.

Гуморист Юрій Великий також вибачився за сценку, стверджуючи, що "кварталівці" хотіли спонукати українців розмовляти рідною мовою і не боятися робити помилки.

"Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Кожна людина сприймає і тлумачить гумор індивідуально. Тому, якщо хтось шукає негативний підтекст — він його знаходить… Нас точно не можна звинувачувати в нерозумінні болю наших співгромадян з тимчасово окупованих територій, тим паче, що дехто з наших акторів та авторів народився саме в цих містах", — відреагував актор.

Навіщо хайпувати на чутливих темах?

Директор політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович говорить про надуману проблему в суспільстві, пов'язану з українською мовою.

"Більшість людей в Україні допомагає і підтримує тих, хто хоче перейти з російської на українську мову в побутовому спілкуванні. Що стосується ролика про переселенку зі Скадовська, я нітрохи не дивуюся. Це специфіка гумору студії — досить примітивний, брутальний і з відтінком спекуляції на важливих темах", — пояснив він Фокусу.

Головна проблема, на його думку, полягає не в самій сценці, а в реакції глядачів: людям ці жарти сподобалися. На перший погляд нешкідливі випуски призводять до того, що українці забудуть про толерантність і почнуть жартувати над російськомовними в злісній манері. З культурної точки зору це велика небезпека: посилиться поділ і подальші конфлікти за мовною ознакою.

"Висміювання мовних нюансів не несе позитивного навантаження. Усе це зводиться до бажання хайпанути. Можливо, комусь зі сценаристів сподобалося поєднання "зі Скадовська" і вони побудували на цьому сценку. Ніхто ж із них не подумав про реакцію суспільства", — вказує експерт.

З іншого боку, у подачі "Квартал 95" проглядається і неповага до переселенців.

"Мешканці півдня і сходу — культурні, освічені та інтелігентні люди. Я бачив, як вони із задоволенням вчать українську мову. Сміятися над мовою або людьми, які до цього не знали її, значить потурати російським наративам про розділене суспільство", — каже Фокусу голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.

Політик зазначає, що росіяни так само сміялися над перекладом серіалів українською мовою. Мобілізація суспільства в умовах війни — це насамперед єдність нації та повага до культури України, додав він.

"А такі жартівливі підходи зрівнюють нас із росіянами. Давно вже час змінювати нав'язані Москвою наративи", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, нещодавно телеведучий і комік із "Кварталу 95" Євген Кошовий зізнався, скільки його сім'я витрачає на повсякденні витрати щомісяця. Актор заявив, що йому особисто на місяць "потрібно 2100", але не уточнив, у якій валюті.

УПЦ МП раніше звинувачувала зірок "Кварталу 95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова в "приниженні честі та гідності громадян за релігійною ознакою". Ведучі жартували щодо "прайс-листа" в храмах московського патріархату.