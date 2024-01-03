Під Кринками ЗСУ тримають плацдарм, а окупанти чи навряд будуть атакувати Чернігівщину, — аналітик

Значних бойових зіткнень на фронті в новорічну ніч не було. Тільки на найгарячіших ділянках окупанти намагались атакувати, каже військовий аналітик Роман Погорілий.

Ситуація у Кринках на Херсонщині, де ЗСУ розвернули плацдарм, поки що стабільна і без значних змін. Активних боїв не відбувається, хоча українські бійці вдало знищують окупантів, що намагаються атакувати цю ділянку фронту. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик, співзасновник проєкту DeepStateMap Роман Погорілий.

Проте, за його словами, там дуже важко перебувати Силам оборони України, адже солдати знаходяться під постійними обстрілами ворожої артилерії. Окупанти обстрілюють їх як з лівого, так і з правого берега, а у ЗСУ на лівому березі поки що є тільки піхота, бо немає надійної переправи для підтягування гармат чи бронетехніки.

"Хоча з правого берега закріпитись і тримати рубіж значно допомогає наша далекобійна артилерія на правому березі, що за своїми характеристиками є далекобійною, ніж ворожа, — зазначає Роман Погорілий. — Також вдало по ворогу, що намагається зосередити свої сили біля Кринок, працюють оператори FPV-дронів".

В цілому, за словами експерта, значних бойових зіткнень на фронті в новорічну ніч не було, хіба що окремі спроби атак з боку росіян на найгарячіших ділянках. Проте суцільних активних боїв не відмічалось.

Відносно тепла зима негативно впливає на обидві армії, акцентує Роман Погорілий. Бійцям з обох сторін доводиться багато часу перебувати в окопах у багнюці, проте для аеророзвідки відсутність снігопадів грає на руку. Хоча погану погоду активно намагаються використати росіяни, які знають, що аеророзвідка працює з перебоями, тому пробують атакувати. Це призводить до їхніх великих втрат, бо рухатись в снігопад чи туман разом з бронетехнікою дуже важко.

"Намагаючись атакувати за поганої погоди окупанти попросту масово вмирають, а командування не шкодує цей людський ресурс, — зазначає аналітик. — Для бійців ЗСУ, хоча вони й знаходяться в обороні у багнюці, це дає величезну перевагу в знищенні ворога".

За словами Романа Погорілого, армія РФ теоретично може сконцентрувати великі сили в будь-якій точці біля кордонів України, але поки що вся увага окупантів приділена саме сходу України. Генштаб ЗСУ активно вибудовує оборону на цих напрямках і жодних даних про скупчення сил окупантів десь на Чернігівщині немає.

Раніше Фокус повідомляв, що на думку начальника Чернігівської ОВА, за бажання ЗС РФ можуть підготувати повторний наступ на область. Для такого маневру ворогові знадобитися до 200 тисяч солдатів.