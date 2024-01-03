В ЄС готові робити все для підтримки України: НАТО зміцнить свої позиції, — Леонід Швець (відео)

Поки що ніхто не буде відправляти українських біженців з-за кордону. Вони знаходяться в чужому правовому полі, каже політичний оглядач Леонід Швець.

В Європі не думають, що якщо не передати Україні кілька тисяч біженців призовного віку, то Україна програє. Скоріше заяви тієї ж Естонії про розгляд подібних дій є лише реакцією на слова Міністра оборони Рустема Умєрова про таку необхідність. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив політичний оглядач Леонід Швець.

Так чи інакше, наші біженці знаходяться в правовому полі інших держав, тому щонайменше треба буде вступити з цими країнами у відповідні контакти для розв'язання такого питання, підкреслює фахівець. До таких моментів треба відноситись як до технічних речей, які уряди країн обговорюють між собою.

"Зрозуміло, що в ЄС є тривога, адже всі розуміють, що ця війна — надовго і треба буде вкладати в неї більше ресурсів, — акцентує Леонід Швець. — зараз це серйозний виклик, на який треба відповідати не лише Україні".

Проте жодної паніки серед європейських країн немає, тому не треба кричати, що "все пропало", зазначає політичний оглядач. Всі розуміють, що треба робити важку, плітку роботу і ЄС до цього готовий.

Водночас Леонід Швець не бачить передумов, щоб якась міжнародна організація, та ж сама СНД, припинила своє існування у цьому році. При цьому проблеми є у всіх: починаючи від ООН і закінчуючи "Червоним хрестом". Російська ОДКБ теж розповзається по швах, зазначає експерт.

"Особливо суттєвими є зараз виклики перед НАТО, бо зараз Альянс потребує значних інвестицій у війну та захист Європи, — акцентує Швець. — Там зрозуміли, що загроза від Росії дуже серйозна і треба робити все для захисту".

З іншого боку, Альянс поповниться Фінляндією та Швецією, тому НАТО буде тільки посилюватись, а не слабшати, каже політичний оглядач. А ЄС своєю чергою обов'язково буде розбудовуватись, але вже після війни. І хоча узгодження формальностей вступу до ЄС України може заняти роки, проте там вже ставляться до України як до "члена клубу".

Щодо ООН, то на думку Леоніда Швеця, ця організація буде переформовуватись, але протягом наступних 7-10 років. Адже свої задачі з узгодження міжнародних інтересів вона вже майже не виконує. І хоча запит на подібне переформатування дійсно є, але він зараз не на часі, зазначає фахівець.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ розповіли, кому з чоловіків не мають право вручати повістки на блокпостах. Зокрема, таке вручення повісток більше стосується тих, хто намагається уникнути постановки на облік.