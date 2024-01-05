Позбавляємо окупантів логістики в Криму: Братчук про ракетні удари по півострову

Процес активної демілітаризації окупованого півострова триває. Без знищення військових цілей неможлива деокупація Криму, заявив Фокусу речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Феодосія, Керч та Севастополь вважалися окупантами найбезпечнішими точками у Криму, але чергові удари по військових структурах агресора довели, що це не так. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Цей удар не є випадковим і подібні операції плануються заздалегідь й дуже ретельно, каже військовий. Ця підготовка могла тривати декілька місяців, адже треба було отримати потрібні розвіддані, дочекатись там скупчення важливих осіб зі складу ворога, а також вдарити так, щоб не постраждало мирне населення.

"Точечні удари по кримській ППО вже сьогодні дають свої результати й півострів стає все менш захищеним, — акцентує Сергій Братчук. — І хоча агресор дійсно намагався збудувати там потужну систему ППО для захисту флоту та іншої військової інфраструктури, але ЗСУ мають сьогодні необхідні засоби ураження, проти яких ці системи не завжди спрацьовують".

Речник добровольців зазначає, що подібні удари по ППО та командним пунктам у Криму суттєво впливають на сили окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потоплення флагмана "Москва" теж послабило ППО Криму, адже цей корабель міг як наносити удари по Одесі, так і прикривати своєю ППО окуповану територію півострова.

"Процес активної демілітаризації окупованого Криму триває, адже без демілітаризації неможлива деокупація півострова, — каже Сергій Братчук. — Одним з головних факторів в цьому напрямку є позбавлення ворога логістики та ресурсів. Ворог має знати, що у нього нема гарантій отримання пального, припасів чи озброєння".

За словами військового, ще одним прикладом перекриття шляхів логістики є враження корабля "Новочеркасск", що демонструє небезпеку не тільки сухопутних, а й морських шляхів для окупантів. Звичайно, ворог намагається підготуватись до деокупації з боку ЗСУ і зараз в Криму створює дві нові дивізії для захисту перешийка. Агресор розуміє, що час деокупації рано чи пізно настане, зазначає Сергій Братчук.

Повна розмова з Сергієм Братчуком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Міноборони РФ прозвітували про ракетний удар ЗСУ по Криму. Російська протиповітряна оборона нібито знищила ракету над північно-західною частиною акваторії Чорного моря.