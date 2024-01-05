Не треба списувати ракети для HIMARS: навіть старі можуть знищувати армію РФ, — майор

Старі касетні снаряди б'ють не точно, але залповим запуском здатні нанести серйозного удару по ворогові. Такі боєприпаси значно допомогли б знищувати саме живу силу окупантів на різних напрямках фронту, вважає учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Ракети для систем HIMARS, які США хоче відправити на перероблення через термін збереження на складах, дуже сильно допомогли б Україні. Є сподівання, що у Вашингтоні продемонструють політичну волю і ці боєприпаси опиняться в ЗСУ. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Це немодифіковані снаряди не є супер точними, але якщо їх використовувати як касетні боєприпаси в межах залпового запуску, то вони здатні нанести серйозного удару по ворогові, зазначає ветеран. Такі боєприпаси значно допомогли б знищувати саме живу силу окупантів на різних напрямках фронту.

"Витрати на утилізацію подібних боєприпасів є значно вищими, ніж транспортування їх до України літаками, — акцентує Олексій Гетьман. — ЗСУ з радістю прийняло б і бойові комплекси для запуску цих касетних боєприпасів".

За словами майору запасу, нажаль, були вже подібні випадки, коли західні партнери радше відправляли боєприпаси на утилізацію замість того, щоб передати їх Україні. Наприклад, Швейцарія списала на утилізацію дуже потрібні Україні зенітно-ракетні комплекси.

Це саме питання стосується і літаків A-10 Thunderbolt II, які є досить застарілими, але були б в пригоді ЗСУ хоча б у вигляді літаків-камікадзе. На думку Олексія Гетьмана, Україні знадобиться все, що може хоч якось зупинити російську навалу.

"Україна зараз є справжнім щитом Європи від російської агресії, — акцентує майор запасу. — США прекрасно це розуміють, тому президент Джо Байден наполягає на допомозі Україні, щоб НАТО не довелось вступати в пряму конфронтацію із РФ".

Повна розмова з Олексієм Гетьманом незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ позбавили росіян запасу винищувачів на цілий рік. РФ здатна в середньому виробляти до 10 винищувачів типу Су-34, а санкції значно сповільнюють цей процес.