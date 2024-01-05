ЗСУ позбавили росіян запасу винищувачів на цілий рік: доведеться їх збирати з китайських компонентів

РФ здатна в середньому виробляти до 10 винищувачів типу Су-34, а санкції значно сповільнюють цей процес. Закупка компонентів з КНР призведе до падіння якості літаків, зазначає майор запасу Олексій Гетьман.

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Україні вдалось знищити майже річний запас літаків Су-34, які здатний за один рік збудувати російський ВПК. Намагання підвищити кількість випущених винищувачів призведе тільки до погіршення їхньої якості. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

За його словами, кожен подібний літак коштує $50 млн, але головні труднощі не у вартості техніки, а здібності її поновлювати чи збирати нову. Росія по важливих компонентах для електроніки літака не має закритого циклу виробництва, тому була вимушена купувати необхідне на Заході. При цьому росіяни вирішили не використовувати китайські компоненти у своїх літаках.

"Росія заявляла, що має понад 100 подібних винищувачів, але велике питання, скільки з них може насправді літати, — зазначає Гетьман. — Ця цифра, напевно, в десять разів менша. А ще росіяни хизувались, що можуть виробляти їх приблизно 10 штук на рік, але досвід минулого року продемонстрував, що у РФ було зібрано лише три літаки".

Головна небезпека авіації була в тому, що за допомогою цих літаків окупанти скидали по позиціях ЗСУ керовані авіабомби знаходячись понад зоною дії української ППО, зазначає ветеран. Їхнє знищення дасть українським воїнам трішки спокою на фронті та зменшить кількість жертв обстрілів серед мирного населення, адже такі авіабомби дуже не точні.

Звичайно, РФ продовжить виробляти свої винищувачі закуповуючи все необхідне по сірих схемах і через ланцюг інших країн. До того ж РФ вимушено перейде на китайську електроніку та компоненти, що може негативно сказатись на якості літаків, зазначає майор запасу.

Повна розмова з Олексієм Гетьманом незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що українське ГУР підтвердило ліквідацію винищувача РФ під Челябінськом. У ГУР заявили, що причини загоряння літака уточнюються.