Рекрутинг дасть потужні результати в мобілізації: індивідуальний підхід зажди краще, — політолог

Рекрутингові ініціативи дозволять Генштабу та Міноборони чіткіше надавати запит на потрібних в армії фахівців. Індивідуальний підхід до набору в армію краще сприймається суспільством, каже політолог Олексій Буряченко.

Попре повне розуміння необхідності мобілізації й відповідного закону про неї відповідний законопроєкт буде змінюватись в результаті суспільних та професійних обговорень. Чим більше таких обговорень і дискусій — тим краще. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Олексій Буряченко.

Зараз Україна виходить на рекрутингові ініціативи Міноборони й вже є дві потужні приватні рекрутингові компанії, що займаються таким питанням, зазначає політолог. В інтернеті активно розміщується реклама з бойовими вакансіями та умовами служба та забезпечення.

"Раніше в Україні такого індивідуального, цілеспрямованого підходу не було, — акцентує Олексій Буряченко. — Думаю, що в найближчій перспективі такі рекрутингові ініціативи дадуть гідний результат".

На думку фахівця, треба, щоб подібні ініціативи були сталими, адже це дозволить Генштабу та Міноборони чіткіше надавати запит на потрібних в армії фахівців, яких будуть залучати приватні рекрутингові компанії. Подібний відкритий діалог та можливість вибору дасть добру реакцію в соціумі, тому що при звичних мобілізаційних механізмах люди не спішать долучатись до лав ЗСУ.

"Під гарячу руку ТЦК зараз потрапляють не завжди мотивовані й здатні воювати люди, зазначає політолог. — При цьому хлопці на фронті далеко не в захваті на таке поповнення".

Треба звернути увагу і про фінансове забезпечення військових, адже під час війни заробити гідні гроші та соціальне забезпечення дуже важко, а в армії забезпечення досить непогане. До того ж, зауважує експерт, за законом якщо одна людина в родині пішла на фронт, то інших вже не мобілізують, а це є теж потужною мотивацією.

Повертаючись до законопроєкта про мобілізацію Олексій Буряченко впевнений, що він зазнає багато змін. Багато норм в цьому законопроєкті є просто не конституційними. Наприклад, блокування банківських карток чи розпорядження майном.

Тому, за словами політолога, президент Володимир Зеленський абсолютно правильно наполягає на широкому обговоренні законопроєкту із включенням до процесу міжвідомчої робочої групи. Вона дійсно має розв'язати більшість спірних питань, на які треба дати відповідь суспільству і не тільки з юридично-нормативної точки зору.

Повна розмова з Олексієм Буряченком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ розповіли, кому з чоловіків не мають право вручати повістки на блокпостах. Зокрема, таке вручення повісток більше стосується тих, хто намагається уникнути постановки на облік.