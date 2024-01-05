Обмін полоненими не допоможе РФ стати гуманістами: Захід визначився з підтримкою України, — оглядач

Як би МЗС Росії не намагалось зробити із себе жертв обстрілів того ж Бєлгорода Захід розуміє, що до чого. Жодні обміни полоненими не перекриють звірств, що чинила армія РФ в Україні, каже політичний оглядач Леонід Швець.

Нещодавній обмін полоненими жодним чином не вплине на відношення до Росії, як до країни, яка намагається дотримуватися міжнародних норм. Жодна гуманітарна місія РФ не зможе перекрити кадри страшних руйнувань українських міст та вбитих українців. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив політичний оглядач Леонід Швець.

Експерт каже, що у світі всі країни зайняли свої позиції та чи навряд змінять їх в перспективі. Звичайно, ЗСУ мають бути більш гуманістичними та обережними в обстрілах ніж росіяни, адже ми значно відрізняємось від тих, хто робив злочини в Бучі.

"Як би не намагались росіяни зробити з себе жертв обстрілів ЗСУ всі Західні країни, країни НАТО чітко визначились зі стороною, яку вони підтримують, — акцентує політичний оглядач. — Тим більше немає жодної можливості, щоб на 100% уникнути жертв серед мирного населення при виконанні військових завдань".

В цілому, провина на обстрілах Бєлгорода цілком лежить на плечах саме населення Росії, яке допустило агресію своєї держави проти України, каже експерт. І не треба забувати, що від обстрілів армії РФ в першу чергу гинуть саме українські діти.

Повна розмова з політичним оглядачем Леонідом Швецем незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, що 3 січня до України повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили у російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відтинках фронту. Це — перший обмін полоненими 2024 року після понад 6 місяців перерви. Адже росіяни від серпня 2023-го постійно зривали переговори.

Тим часом у Росії заявили, що під час обміну повернули 248 росіян. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова додала, що 75 осіб повернули "поза межами домовленостей".