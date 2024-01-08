Містам України приготуватися. Росія перейшла до терору мирних громадян, що чекати після атаки 8 січня

Ранковий ракетний удар армії РФ націлений на цивільні об'єкти в тилу: у Запоріжжі вибухи лунали поруч із житловими будинками, а в Кривому Розі пошкоджено торговий центр і приватні будинки. Опитані Фокусом військові аналітики закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — під загрозою обстрілу місця масового скупчення людей.

Армія Росії завдала чергового масованого ракетного удару по Україні вранці 8 січня. Бомбардувальники Ту-95МС злетіли в акваторії Каспійського моря, а чотири винищувачі МіГ-31К — з аеродрому Саваслейка в Нижегородській області.

Окупанти застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", як і під час ракетної атаки 2 січня. Моніторингові канали писали про виходи балістичних ракет до ЗРК "С-300/С400" із Криму та Бєлгородської області.

Більшість крилатих ракет полетіли в західні та центральні регіони. Під удар потрапили Старокостянтинів, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Харків та інші населені пункти. Щонайменше чотири удари ракетами невстановленого типу ворог завдав по Харкову, пошкоджено підприємство та навчальний заклад.

У Харкові під час ракетної атаки армії Росії 8 січня було пошкоджено навчальний заклад

Напередодні, ввечері 7 січня місто також обстріляли ракетами С-300. Прильоти були і в Харківській області: вранці 8 січня було зруйновано приватний будинок у Змієві, чоловіків віком 90 і 60 років діставали з-під завалів.

Жителі Запоріжжя о 7:00 прокинулися від комбінованої атаки крилатих і балістичних ракет, в обласному центрі було 5 вибухів. Ракети влучили в житлові райони, поруч із будинками. Через атаку постраждали чоловік і жінка, зазначав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

У Кривому Розі Дніпропетровської області пошкоджено торговий центр і понад два десятки приватних будинків, командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски ракет "Кинджал". Попередньо 24 людини постраждали, з них п'ятеро дітей — усіх у стані середньої тяжкості направили до лікарень.

Тривалий час не було статистики атаки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний до 11:30 поінформував про фіксацію 59 повітряних цілей. ЗС РФ запустили:

вісім ударних дронів Shahed з району Приморсько-Ахтарська;

сім керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

чотири аеробалістичні ракети "Кинджал" з району Рязані та Тамбова;

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з району Енгельса;

вісім крилатих ракет Х-22 з Бєлгородської області;

шість балістичних ракет "Іскандер-М" з окупованого Криму;

дві авіаційні ракети Х-31П з Бєлгородської області.

Українські засоби ППО знищили вісім безпілотників Shahed і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Ракетний удар 8 травня: головні цілі ЗС РФ

Судячи з кількості бортів стратегічної авіації та застосованих ракет, обстріл був доволі серйозний, але даних про руйнування і роботу українських ППО не було. Ракетні атаки ворога не коментують, щоб не підігравати російській військовій розвідці, вважає полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Ракетна атака 8 січня, на його думку, була спрямована насамперед на об'єкти військової та енергетичної інфраструктури, а також на підприємства оборонно-промислового комплексу. При цьому командування РФ у кожній хвилі масованих ударів абсолютно не бере до уваги супутні втрати серед мирного населення, пояснює експерт Фокусу.

"Ракетний потенціал витрачається, щоб послабити бойовий потенціал української армії. Що стосується влучань — ми бачимо повідомлення із Запоріжжя та Кривого Рогу. Прильоти по цивільних об'єктах, які не мають відношення до Сил оборони України", — підкреслює аналітик.

Увага цивільним. РФ продовжить завдавати ударів після зими

Сьогоднішні удари, за оцінками військового експерта Дмитра Снєгирьова, завдавали виключно по цивільній інфраструктурі. Це свідчить про перехід росіян до тактики терору і залякування мирного населення. Доказ цьому — удари по торгових центрах.

Українцям щонайменше треба не ігнорувати тривогу, адже ворог застосовує невибіркове озброєння. У ракет Х-22 кругове відхилення від цілі — 300 метрів, балістика С-300 — відхилення до 50 метрів і можна не встигнути сховатися, каже експерт Фокусу.

Ракетний удар по Бєлгороду 30 грудня 2023 року став каталізатором терору. Президент РФ Володимир Путін скористався цим моментом і розв'язав собі руки для нанесення ударів по цивільних об'єктах в Україні.

У Кремлі хочуть показати Заходу, що поразка об'єктів у тилу — це прийнятий характер ведення війни гітлерівської коаліції під час Другої світової війни, до якої входили Німеччина, Італія та Японія.

"Перейшли від обстрілу по енергооб'єктах до місць масового скупчення людей, оскільки удари по перших не принесли бажаних цілей", — коментує Снєгирьов.

За прогнозами фахівця, масовані ракетні удари ЗС РФ не закінчаться взимку. На жаль, це буде в будь-яку пору року, резюмував він.

Нагадаємо, ракетні удари росіян і морозна погода могли призвести до відключень світла в частині регіонів України. У Кривому Розі електрики немає у 15 тисяч абонентів, чотири котельні перевели на генератори.

За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку повномасштабної війни армія РФ випустила по території України 63 ракети "Кинджал". З них 25 знищили засоби ППО від західних партнерів.