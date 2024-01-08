Трамп може розвалити НАТО, але це на руку Україні: чи з'явиться новий альянс, — політолог (відео)

Східні європейські країни розуміють, що самотужки не зможуть впоратись з агресією РФ. Можливо, доведеться створити інший альянс безпеки країн східної Європи за участю й України, зазначає політолог Петро Олещук.

Якщо у 2025 році в США оберуть Дональда Трампа президентом країни, то він може відмовитись від будь-яких операцій НАТО стосовно України, а сам Альянс буде стояти на порозі розвалу. Це буде гарний шанс для України, бо поки що для нас все одно немає чітких строків до вступу в НАТО, а тому в пошуках інших форматів Європа буде шукати інші форми сумісного безпекового варіанту. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Петро Олещук.

За його словами, сьогодні будь-яка європейська держава розуміє, що наодинці не зможе протистояти нападу Росії, а тому, можливо, доведеться створити інший Альянс безпеку країн східної Європи за участю й України.

"Сьогодні країни Балтії є найактивнішими локомотивами просування України до НАТО, а також в аспектах підтримки нашої держави, — наголошує політолог. — Там прекрасно знають, наскільки небезпечною є РФ і розуміють, що тільки в Альянсі з іншими державами зможуть захистити себе".

На думку експерта, навіть Фінляндія, яка не скорочувала свій ВПК, як інші країни Європи, і має потужну армію, розуміє, що наодинці з агресором не впоратись. Тому Альянс нового формату міг би стати достатньо потужною політичною силою, а будь-який виклик є одночасно і можливістю.

Щодо неодноразових прильотів ракет чи дронів на територію країн НАТО, то, на думку фахівця, ППО Альянсу не може бити на упередження і збивати подібні обєкти над територією України, бо це протирічить принципам Альянсу. Але коли подібні ракети почнуть падати вже не в поля, а у конкретні міста, то все можливо.

"РФ і дали випробовуватиме НАТО на міцність створюючи подібні провокації з нібито ненавмисними прильотами, — каже Петро Олещук. — Саме тоді НАТО доведеться вносити поправки до своєї доктрини й брати безпосередню участь у більш активному застосуванні власної ППО".

Політолог звертає особливу увагу на заяви РФ щодо розміщення винищувачів F-16 на території країн НАТО, які будуть вилітати з європейських аеродромів для перехоплення цілей над Україною: Росія грозиться бити по європейських аеродромах в такому випадку. Це значить, наголошує експерт, що Кремль вже готується до подібних ударів.

"Я не здивуюсь, якщо окупанти рано чи пізно вдарять по аеродрому в умовній Румунії, де, за заявою РФ, стояли F-16 для України, — акцентує Петро Олещук. — Кремль у своїх фантазіях давно воює з НАТО і висуває Альянсу ультиматуми з розрахунком, що якщо НАТО капітулює у своїй допомозі Україні, то проблема буде вирішеною".

Враховуючи те, що Захід знову починає проявляти слабкість, то для Путіна це гарний знак для подібних провокацій, вважає політолог. Як тільки Путін відчуває чиюсь слабкість він йде шляхом ескалації та добивання супротивника, зазначає експерт.

Раніше Фокус розповідав, що Польща розмістила дві пари винищувачів F-16 на східному кордоні НАТО. У заяві збройних сил Польщі йдеться, що для захисту повітряного простору на бойове чергування також поставили літак-заправник.