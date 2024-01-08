Дорогі FPV-дрони з машинним зором: чи будуть росіяни масово виробляти "розумні" БПЛА

У російських FPV-дронах з'явилися нові технології: вони можуть облітати різні перешкоди і вражати цілі без пілота. Українські військові інженери розійшлися в аналізі ефективності пристроїв: одні вважають проблему надуманою, інші — б'ють на сполох. Фокус розбирався, чи будуть у Росії масово випускати такі апарати і як уберегти підрозділи ЗСУ від небезпеки.

Війська Росії застосовують у зоні бойових дій FPV-дрони з технологією машинного зору і автозахватом цілі. Ефективність цих пристроїв у рази вища, ніж звичайних БПЛА, попереджає український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш".

Пілоту FPV-дрона достатньо долетіти до цілі на великій висоті та схопити її. Далі безпілотник діє в режимі самонаведення — оператору не треба наводити його для ураження обраного об'єкта, адже безпілотник іде на ціль автономно.

Переривання зв'язку з оператором не відхиляє апарат від курсу, тому можна легко працювати по цілях, що маневрують. Достатньо на відстані видимості спіймати об'єкт у приціл самонаведення, а далі дрон атакуватиме її до влучання.

Російські дрони з автозахопленням цілі не можна придушити "куполами" РЕБ, а керувати пристроєм зможуть і недосвідчені пілоти, звернув увагу Бескрестнов.

"Мене це все дуже турбує. Ви ж розумієте роль FPV у війні", — додав військовий.

Дорогий, але ефективний: чим небезпечний новий FPV-дрон

Державні та приватні російські компанії прагнуть наростити не тільки виробництво БПЛА для потреб Міноборони РФ, а й постійно вдосконалюють їхні технічні можливості, вказують росЗМІ.

Але технологія машинного зору і автозахоплення цілі давно застосовується українськими військовими на більш дорогих апаратах. Військовослужбовець і засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов каже " Фокусу", що якщо такою системою оснастити звичайний FPV-дрон, його ціна збільшиться щонайменше на 2 000 доларів за початкової вартості апарата в 500-600 доларів.

Перевага таких БПЛА полягає в тому, що під час обльоту будівель або перешкод рельєфу місцевості зв'язок з оператором не такий важливий завдяки функції автозахвату. Але для вдалого польоту треба провести багато випробувань, щоб навчити дрон виявляти ціль.

"Запустити на комп'ютері програму обробки зображення може будь-який студент-технар. А ось з обладнанням питання складніше — потрібне дороге залізо, потужна батарея, автопілот і камера. Не думаю, що це буде масова розробка для ЗС РФ", — міркує Касьянов.

Допоможе грамотне маскування. Принципи захисту від "розумних" безпілотників

Якщо засоби РЕБ не придушать сигнал FPV-дрона з технологією машинного зору, доведеться вдосконалити процеси маскування об'єктів. Технологія машинного інтелекту обмежена: вона не побачить незавантажені об'єкти. Ідентифікація цілей при грамотному маскуванні стане неможливою, пояснює Фокусу глава української компанії з виробництва дронів Skyeton Андрій Фіалковський.

"Машинний інтелект у FPV-дронах працює проти рухомих цілей із тепловими випромінюваннями — людей і військової техніки. Це дуже небезпечна технологія", — попередив фахівець.

Російські FPV-дрони з машинним зором і автозахопленням цілі мають запаси завантажених у них сигнатур і образів. Комп'ютер ідентифікує їх як об'єкт інтересу, йдеться про будь-які цілі: військові склади, артилерію або місця скупчення особового складу.

Фіалковський зазначає, що в Україні розробляються схожі технології. Кремль просто запустив російську військову машину раніше, тому результати вийшли швидше. Український волонтер Юрій Абдула, який відправляє дрони підрозділам ЗСУ, заспокоює і каже, що кількість БПЛА з новими можливостями в армії РФ поки що не масова.

"Українські виробники не відстають. Я б навіть сказав, що є проєкти і кращі, але розкривати секрети в умовах повномасштабної війни некоректно. Істерія навколо цієї події (нові технології в російських дронах, — ред.) — штучна. Час покаже, ми розвиваємося теж у цьому напрямку і вже маємо результати", — зазначив він у спілкуванні з Фокусом.

У серійних дронах DJI Mavic є функція управління обльоту за зазначеними точками на карті. Росіяни зробили те саме, але точки на карті їм дає дрон-розвідник. Спосіб не новий і працює досить давно, підсумував Абдула.

Нагадаємо, виробництво дронів в Україні має переважно приватний характер. Держава закриває максимум до 20% потреб ЗСУ, говорив український військовий, екс-нардеп Ігор Луценко.

Українські розробники дронів попереджали, що Росія здатна зробити 5 мільйонів FPV-дронів у першому кварталі 2024 року. А в Україні за рік тільки планують виготовити 1 мільйон.